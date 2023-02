Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Szef MON Mariusz Błaszczak i rzecznik rządu Piotr Müller poinformowali w piątek, że na Ukrainę trafiły pierwsze polskie czołgi Leopard 2. Łącznie Kijów ma otrzymać batalion czołgów Leopard 2A4, w skład którego wejdzie 14 maszyn z Polski, 8 przekazanych przez Norwegię i 4 czołgi z Kanady. Hiszpania zadeklarowała od 6 do 10 czołgów, Finlandia ma przekazać trzy.

Reklama

Granicą, której nie chcą na razie przekroczyć zachodnie rządy, są dostawy samolotów. Choć zdaniem części analityków jest to kwestia czasu, a Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy już w styczniu twierdził, że „działania na rzecz uzyskania myśliwców F-16 są kontynuowane”, to decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły. Ukraińcy są dobrej myśli. - Na każdy rodzaj broni, o który prosiliśmy w ubiegłym roku, pierwsza odpowiedź z Zachodu brzmiała „nie”, lecz w końcu każde „nie” zmieniało się w „tak”. Jestem przekonany, że to się powtórzy - tłumaczył dwa dni temu szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

„Mamy pozytywne sygnały z Polski, która gotowa jest przekazać je nam w koordynacji z NATO" – przekonywał w styczniu Jermak. Ale premier Mateusz Morawiecki, pytany o tę kwestię na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, stwierdził, że Polska posiada „dość mało” F-16. Zadeklarował za to „przekazanie innych typów myśliwców, które posiadamy, razem z innymi, w ramach decyzji NATO”. W podobnym tonie wypowiadał się po wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie prezydent Andrzej Duda. - Mamy tych F-16 relatywnie niewiele, jak na wielkość naszego kraju, musimy uzupełnić nasz zasób myśliwców, dlatego mamy zakontraktowane myśliwce F-35. Jeżeli zapadną decyzje o przekazywaniu myśliwców na Ukrainę, to w pierwszej kolejności będziemy w stanie zaoferować te z zasobu postsowieckiego, czyli MiG-i-29 - mówił w rozmowie z TVN24.

Reklama

Czy Polska powinna przekazać myśliwce amerykańskiej produkcji obrońcom Ukrainy? O to zapytaliśmy w sondażu, przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” przez agencję badań rynku i opinii SW Research.

Na pytanie „Czy Polska powinna przekazać część swoich myśliwców F-16 Ukrainie”, pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie 57,5 proc. ankietowanych, przy czym dwóch na pięciu respondentów (39,9 proc.) oceniło, że powinno dojść do tego tylko w ramach szerszej akcji krajów NATO, a 17,6 proc. opowiedziało się za dostarczeniem samolotów nawet bez oglądania się na inne państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego. Przeciwnych wsparciu Kijowa amerykańskimi maszynami jest 22,6 proc. pytanych, a zdania w tej sprawie nie ma co piąty odpowiadający (19,9 proc.).

- Ponad czterech badanych na dziesięciu (43 proc.) w wieku powyżej 50 lat sądzi, że Polska powinna przekazać myśliwce pod warunkiem analogicznej decyzji innych krajów NATO. Takiego samego zdania jest prawie co druga osoba (45 proc.) posiadająca wykształcenie wyższe. Niemal połowa badanych (48 proc.) z miast liczących między 100 a 199 tys. mieszkańców oraz nieco mniejszy odsetek (46 proc.) osób z dochodem powyżej 5000 zł netto uważa, że Polska powinna przekazać Ukrainie myśliwce, jeśli inne kraje NATO również tak uczynią - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, Prezes Zarządu agencji badawczej SW Research.

Polskie Siły Powietrzne mają na stanie trzy rodzaje myśliwców - oprócz F-16 także posowieckie MiG-i-29 oraz kilkanaście Su-22.