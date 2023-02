Zwracam się teraz do ciebie: ukraiński żołnierzu, ratowniku Ukraińców, pomocniku państwa. Zwracam się do ciebie po roku decydującej walki o niepodległość Ukrainy. I w tym miejscu, chcę powiedzieć wam wszystkim, którzy walczą o Ukrainę i żyją z nią w sercu: Jestem z was dumny - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas uroczystości, która odbyła na placu Sofijskim w Kijowie.