24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

Victoria Nuland zabrała głos podczas wirtualnej dyskusji zorganizowanej przez Carnegie Endowment for International Peace, think tank zajmujący się sprawami międzynarodowymi z siedzibą w Waszyngtonie.

- Patrzymy nie tylko na to, czego Ukraina potrzebuje do walki tu i teraz, ale także – wraz z Ukraińcami – myślimy o ukraińskiej armii przyszłości – powiedziała Victoria Nuland.

Zapytana przez CNN, czy Stany Zjednoczone zapewnią Ukrainie w najbliższym czasie odrzutowce lub wojskowe taktyczne systemy rakietowe (ATACMS), nie chciała mówić o konkretnych zdolnościach, które USA mogą zapewnić Kijowowi w najbliższej przyszłości lub w dłuższej perspektywie

Zasugerowała jednak, że tego rodzaju sprzęt można by wykorzystać do odstraszania.

- Jeśli pomyślimy o tym, czego może potrzebować Ukraina, gdy ta wojna się skończy i jakkolwiek się skończy, to jest to na pewno sprawna obrona przeciwlotnicza - mówiła Nuland. - Będą musieli mieć znacznie silniejszą obronę granic i takie zdolności militarne, by Rosja nie mogła ich ponownie najechać. Będą musieli mieć lepsze radary i system wczesnego ostrzegania.

Nuland powiedziała, odnosząc się do inwazji Putina na Ukrainę w 2014 roku, że Stany Zjednoczone myślą o zapewnieniu, że nawet jeśli konflikt się skończy, nie dojdzie do jego wznowienia.

- Dopóki Władimir Putin jest u władzy, nie wolno nam zaufać, że to naprawdę koniec - mówiła podsekretarz. - Więc nawet jeśli nastąpi sprawiedliwy pokój, musi istnieć długoterminowy plan i budowa ukraińskiej armii przyszłości, aby mogła ona odstraszać wszelkie przyszłe apetyty Putina.