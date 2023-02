Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 358 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

"Europejscy przywódcy muszą poważnie rozważyć dostarczenie Kijowowi myśliwców" - piszą autorzy rezolucji.



Reklama

Europarlamentarzyści „potwierdzają swoje poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy wojskowej tak długo, jak to konieczne, i wzywają do poważnego rozważenia dostarczenia zachodnich myśliwców i helikopterów, odpowiednich systemów rakietowych oraz znacznego zwiększenia dostaw amunicji do Kijowa” – czytamy w oświadczeniu.



„Ukraina musi nie tylko być w stanie się obronić, ale także odzyskać pełną kontrolę nad całym swoim uznanym międzynarodowo terytorium” – dodano.

Rezolucja, która nie jest wiążąca, wzywa również UE do wdrożenia do końca lutego dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy oraz do zaostrzenia już obowiązujących. Majątek przejęty od rosyjskich oligarchów powinien zostać wykorzystany do sfinansowania odbudowy Ukrainy.

Reklama

Europosłowie wezwali również Komisję Europejską oraz rządy krajowe do rozpoczęcia w tym roku rozmów z Ukrainą w sprawie jej kandydatury do członkostwa w UE.

Rosja: Wzór dezinformacji

Rosyjska misja przy UE potępiła rezolucję parlamentu jako „wzór dezinformacji” niepoparty „danymi, faktami ani dowodami” w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

„Oczywiście rezolucja ma na celu celowe wprowadzenie w błąd europejskiej opinii publicznej i próbę usprawiedliwienia kursu Unii Europejskiej zmierzającego do eskalacji konfliktu na Ukrainie i zwiększenia presji sankcji na nasz kraj” – napisano w komunikacie misji.