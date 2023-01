- Teraz przygotowują się do maksymalnej mobilizacji. Uważają, że do rocznicy inwazji powinni mieć jakieś osiągnięcia. Nie jest tajemnicą, że do 24 lutego szykuje się nowa fala ofensywy.

Daniłow powiedział, że głównym celem jest dotarcie armii do granic obwodów ługańskiego i donieckiego.

Ponadto, według Daniłowa, rosyjskie wojsko od tygodnia prowadzi rozpoznanie możliwości obronnych sił ukraińskich w rejonie Zaporoża.

- Teraz następuje pewna kumulacja wojsk. Wiemy o tym, rozumiemy, co się dzieje w Rosji w tym zakresie - przekazał. Jednocześnie zaznaczył, że Rosjanie mają świadomość, iż ich szanse na wygranie wojny z Ukrainą są "zerowe".

Niezależnie od tego, "co najmniej półtora miesiąca do dwóch miesięcy, a może nawet trzy" mogą być trudne dla Ukrainy.