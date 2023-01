Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 314 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosjanie zamierzają prowadzić długotrwałe ataki na cele na Ukrainie z użyciem dronów-kamikadze.

Licząca około 100 ochotników grupa podejmuje się nieraz niebezpiecznego zadania zlokalizowania i ekshumacji ciał żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w pobliżu linii frontu.

Ciała często znajdują się wraz z niewybuchami, a niektóre z nich są zastawione minami-pułapkami.



Pomimo codziennych okropności swojej pracy, członkowie organizacji „Czarny Tulipan” twierdzą, że wierzą, że robią dobry uczynek, dając krewnym zaginionych żołnierzy możliwość pochowania swoich bliskich.



Ołeksy Łukow, jeden z członków organizacji, powiedział że jego grupa jest zdeterminowana, aby zwrócić rodzinie każdego poległego Ukraińca.



Ekshumują także Rosjan - ich ciała wymieniane są na ciała poległych Ukraińców'



- Za każdym razem, gdy wykopujesz faceta, przeżywasz jego koszmar i horror, który przeszedł w ostatniej chwili, kiedy zrozumiał, że to koniec, nie ma odwrotu – powiedział Łukow. - Razem z nim przechodzisz przez to wszystko jeszcze raz. To jest bardzo, bardzo trudne.

Grupa Czarny Tulipan działała już podczas wojen w 2014 roku, gdy Rosja zajęła tereny obecnych tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych.