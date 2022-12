Pierwsza, skuteczna fuzja termojądrowa. To zielona przyszłość energetyki

Po raz pierwszy w dziejach w kontrolowanej fuzji jądrowej uzyskano więcej energii niż użyto jej do rozpalenia reakcji. To ogromny sukces naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii, ale także wielki przełom na drodze do nowego, zielonego źródła energii na Ziemi.