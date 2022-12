Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 292 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

Klimkin stwierdził, że pomoc dla Ukrainy w budżetach jej partnerów, to "nie grosze, to mniej".

Reklama

Jak wyliczał były szef MSZ Ukrainy w czasie kryzysu w Grecji związane z zadłużeniem tego kraju, Ateny otrzymały pomoc w wysokości "300 mld euro, jeśli zliczy się wszystkie pożyczki i obligacje".

Czytaj więcej Polityka Uwolniony rosyjski handlarz bronią dołączył do ultranacjonalistycznej partii Wiktor But, rosyjski handlarz bronią uwolniony w czwartek po 14 latach pobytu w amerykańskim więzieniu w zamian za gwiazdę amerykańskiej koszykówki Brittney Griner, dołączył do lojalnej wobec Kremla ultranacjonalistycznej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDPR)

- Zniszczyliśmy jak dotąd ponad trzecią część rosyjskiej armii i broni. Według różnych szacunków, w czasie wojny, Amerykanie przekazali nam łączną pomoc w wysokości ok. 60 mld dolarów (Klimkin nie wyjaśnił skąd pochodzi ta liczba, jest to znacznie więcej niż wynosi wartość pomocy wojskowej oficjalnie przekazanej Ukrainie przez USA, być może chodzi o całą pomoc - również humanitarną - przekazaną Ukrainie nie tylko przez USA, ale i inne państwa Zachodu - red.). Może zabrzmię cynicznie, ale na Zachodzie jest coś takiego jak udana inwestycja środków. Wierzę, że to była fantastyczna inwestycja w Ukrainę i w nas wszystkich - mówił Klimkin.

Reklama

USA, od początku wojny na Ukrainie, przekazały Kijowowi pomoc wojskową o wartości ok. 19 mld dolarów

Jednocześnie były szef MSZ Ukrainy podkreślił, że pomoc nie spadła Ukrainie z nieba.

Jak mówił nie wystarczyło wysłanie sygnału, że trzeba pomagać Ukrainie, ponieważ walczy ona o wartości, ale też pomóc zrozumieć światu, jaki zysk osiągnie z pomocy Ukrainie.



USA, od początku wojny na Ukrainie, przekazały Kijowowi pomoc wojskową o wartości ok. 19 mld dolarów. Pomoc wojskowa przekazana Ukrainie przez Polskę miała wynieść 2 mld dolarów.