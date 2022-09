Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 219 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje za współpracę Polsce.

Schetyna był pytany czy Putin zdoła na stałe oderwać od Ukrainy okupowane obecnie części jej terytorium po aneksji, którą ma ogłosić 30 września.



- Myślę, że nie. Ale strategiczne jest pytanie, jakie Władimir Putin będzie miał dalsze plany, co dalej stanie się z ukraińskim oporem i czy Ukraińcy będą podtrzymywać militarną ofensywę. To jest pytanie kluczowe i krytyczne dla całego świata. Od dalszego rozwoju tego konfliktu wszystko będzie zależeć - ocenił były szef MSZ.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Bogusław Chrabota: Czarny dzień dla Europy To straszne słowa, które jeszcze kilka miesięcy temu były niewyobrażalne, ale dziś trzeba je powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: świat niebezpiecznie zbliża się do progu konfliktu o wymiarze wojny światowej i katastrofy nuklearnej.

A czy światu grozi wojna atomowa?



- Oczywiście, że grozi. Ale to jest straszak dla zachodnich elit, dla krajów zachodnich, aby nie pomagać Ukrainie, aby pozostawić ten konflikt jako konflikt lokalny, aby nie angażować się w takim wielkim wymiarze, jak choćby USA. Rosjanie nie dają sobie rady z Ukrainą, stracili militarną inicjatywę, przegrywają to starcie, dlatego starają się zlikwidować przyczyny dobrej pozycji i skuteczności armii ukraińskiej. A to wprost wynika z zaangażowania USA i innych krajów wolnego świata, także Polski - odparł były przewodniczący PO.

Schetyna był też pytany o wycieki z gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, które miały być efektem sabotażu.



- Kto jest autorem, bo wydaje się pewne, że to nie przypadek, to jest pytanie interesujące, ciekawe i będzie wiele hipotez tego dotyczących. Ja bym nie przesądzał komu na tym zależało. To destabilizuje i na pewno jest poważnym sygnałem jeśli chodzi o przyszłość innych rurociągów w Bałtyku czy Morzu Północnym. Uważam, że to będzie miało swój dalszy ciąg - stwierdził.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Uszkodzenie Nord Stream "zmienia naturę konfliktu na Ukrainie" Rosja w czwartek oświadczyła, że uszkodzenia gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 wydają się być wynikiem aktu "państwowego terroryzmu", tymczasem cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel UE przekonuje, że sabotaż gazociągów "fundamentalnie zmienia naturę konfliktu na Ukrainie".

- Nie ma takiego mądrego, który by dziś powiedział w 100 proc. kto to zrobił - dodał.



A czy Radosław Sikorski popełnił błąd umieszczając na Twitterze wpis sugerujący, że za wyciekami z gazociągów Nord Stream stoją Stany Zjednoczone?

Na pewno to szkodzi Rosji, także Niemcom i całemu projektowi Nord Streamu Grzegorz Schetyna, były przewodniczący PO

- To jest komentarz polityczny osoby, która ma wielkie doświadczenie i wielką wiedzę w polityce zagranicznej. Natomiast chyba nie miał pełnej wiedzy o kontekście tych zdarzeń i zbyt szybko sformułował ocenę. To się czasem zdarza - odpowiedział Schetyna.

Kto zatem zyskuje, a kto traci na uszkodzeniu gazociągów na dnie Morza Bałtyckiego?



- Na uszkodzeniu Nord Stream i Nord Stream 2 na pewno zyskuje Ukraina. Problem konfliktu, wojny ukraińsko-rosyjskiej znowu wchodzi na pierwszy plan. Na pewno to szkodzi Rosji, także Niemcom i całemu projektowi Nord Streamu. Bardzo uderza w Rosję. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zobaczymy w kontekście najbliższych dni, tygodni, kto będzie na tym politycznie zyskiwał. Na pewno bardzo osłabia Rosję. Wszystko co osłabia Rosję dzisiaj służy sprawie ukraińskiej i temu, by przyspieszyć zakończenie wojny - odpowiedział.