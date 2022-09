Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 217 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W RB ONZ prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja nie powinna mieć prawa do posiadania broni atomowej.

- Możliwe użycie broni atomowej przez Federację Rosyjską nie powstrzyma Ukrainy przed obroną swojego terytorium - podkreślił Daniłow.

To odniesienie do słów prezydenta Rosji, Władimira Putina, który 21 września zapowiedział, że Moskwa użyje "wszystkich dostępnych środków", by bronić "swoich terytoriów". Putin powiedział to tuż przed rozpoczęciem pseudoreferendów, które odbyły się na okupowanych terytoriach Ukrainy 23-27 września. Podawane oficjalnie wyniki tych pseudoreferendów wskazują, że większość mieszkańców opowiedziało się za dołączeniem do Rosji, co oznacza, że po formalnej aneksji przez Rosję, próby odbicia tych terytoriów przez Ukrainę mogą zostać potraktowane przez Moskwę jako atak na terytorium Rosji.

USA ostrzegły Rosję, że ewentualne użycie broni atomowej na Ukrainie będzie mieć dla Moskwy "katastrofalne konsekwencje".

Nikt nas nie powstrzyma: ani Putin, ani jego wojska. Udowodniliśmy to już wiele razy Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy

- Jeśli nie będzie odpowiedzi ze strony światowej społeczności, krajów NATO, na taki bezczelny atak (jeśli do niego dojdzie, Boże uchowaj), nie będzie to znaczyło, że nie będziemy dalej bronić swojej ziemi. Nikt nas nie powstrzyma: ani Putin, ani jego wojska. Udowodniliśmy to już wiele razy - oświadczył Daniłow.



Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy poinformował też, że podległa mu instytucja przygotowała szczegółowe instrukcje dla swoich obywateli na wypadek użycia przez Rosję taktycznej broni atomowej i zamierza "opublikować je na tyle, na ile to możliwe" w najbliższych dniach.