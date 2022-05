Dopóki istnieje podstawa do zwolnienia z opodatkowania dostawy, to również powiązana z nią zaliczka korzysta ze zwolnienia, nawet jeśli strony deklarują zamiar opodatkowania transakcji. Do wyboru opodatkowania nie wystarcza zgodna wola wyrażona przez kontrahentów transakcji sobie nawzajem, musi ona jeszcze zostać w odpowiedni sposób wyrażona w oświadczeniu składanym do urzędu skarbowego.