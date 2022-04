Miasto, które przed wojną liczyło ok. 62 tys. mieszkańców, było jednym z głównych punktów walk z wojskami rosyjskimi, zanim wycofały się one z północnych regionów Ukrainy, by zintensyfikować ofensywę na wschodzie kraju

Na cmentarzu na obrzeżach Irpienia wykopano dziesiątki nowych grobów. Jeszcze w poniedziałek, w obecności kilku zapłakanych żałobników, robotnicy pospiesznie wsypywali ziemię do jednego z grobów.

- Do tej pory zbadaliśmy 269 ciał - powiedział Serhij Pantelejew, z lokalnej policji.

Poinformował, że trwają prace kryminalistyczne mające na celu ustalenie przyczyny śmierci wielu ofiar.

Powiedział, że sprawdzono siedem miejsc w Irpieniu, gdzie rzekomo zastrzelono cywilów. Nie podał dalszych szczegółów w tej sprawie.