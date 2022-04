- Oczywiście słyszę też różne przepowiednie. Mam znacznie więcej informacji niż niektóre media o zamiarach i możliwościach armii rosyjskiej – powiedział Zełenski. - O potencjale rosyjskiej gospodarki. O emocjonalnym stanie społeczeństwa w Rosji.

Mówi, że dwa czynniki zdeterminują czas trwania konfliktu.

- Sukces naszego wojska na polu bitwy jest naprawdę znaczący. Historycznie znaczący. Ale to jeszcze nie wystarczy, by oczyścić naszą ziemię z okupantów - powiedział. - Nasze siły zbrojne wdrażają kontrnatarcia. To mobilizuje naszych dyplomatów na wszystkich możliwych poziomach, zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych.

- Sankcje wobec Rosji są bardzo znaczące. Ekonomicznie bolesne. Ale wciąż niewystarczające, by rosyjska machina wojskowa pozostała bez środków do życia. Promujemy silniejsze, bardziej destrukcyjne - zaapelował.

Zełenski podkreślił, że kolejny pakiet sankcji wobec Rosji powinien zawierać embargo na rosyjską ropę. — Demokratyczny świat powinien zadecydować, że pieniądze Rosji za zasoby energetyczne to faktycznie pieniądze na niszczenie demokracji. Kiedy podejmą te decyzje, wszyscy będziemy mogli zobaczyć, że nadchodzi pokój - podkreślił.

Zełenski dodał też: „Jeżeli ktoś powie: rok lub lata, to odpowiadam: można znacznie skrócić wojnę. Im więcej i im szybciej zdobędziemy całą żądaną broń, tym silniejsza będzie nasza pozycja i szybciej nastanie pokój. "