„Zbigniew Ziobro i jego ludzie od lat, tam gdzie tylko mogą, stawiają na różnicę z PiS. Byli przeciwko decyzji o powiększeniu zasobów własnych UE w jednym z kluczowych głosowań w tej kadencji. Do rozpadu rządu wtedy jednak nie doszło. Ale PiS kontruje gdzie może, by nie dopuścić do tego, by na różnicach lider SP budował swój polityczny potencjał na przyszłość” – mówi Michał Kolanko, dziennikarz polityczny „Rzeczpospolitej”.