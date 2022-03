Podejmując rozważania w przedmiocie polskiej jurysdykcji karnoprawnej, należy mieć na względzie chociażby regulacje z art. 5 k.k. o zasadzie terytorialności, art. 6 k.k. odnoszącego się do czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego, art. 109 k.k. normującego zasadę narodowości podmiotowej, art. 110 k.k. co do odpowiedzialności cudzoziemca, art. 111 k.k. w zakresie warunku podwójnej przestępności, art. 112 k.k. wprowadzającego zasadę bezwzględnego stosowania ustawy polskiej czy art. 113 k.k. normującego ściganie przestępstwa na mocy umów międzynarodowych (jak to ujęto w orzecznictwie – zasadę represji wszechświatowej, zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 kwietnia 2016 r., II AKa 45/16, LEX nr 2268989).