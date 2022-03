– Mamy bardzo znaczne powody do niepokoju – powiedział BBC jeden z wysokich rangą zachodnich urzędników.

Ci z przedstawicieli Zachodu, którzy mieli do czynienia z wojną w Syrii, obawiają się teraz identycznego scenariusza na Ukrainie. Najpierw Kreml będzie oskarżał Kijów o „szykowanie prowokacji” (na przykład z bronią chemiczną), a potem sam jej użyje, zrzucając winę na Ukraińców. Tak właśnie robiła rosyjska armia w Syrii, gdy najpierw oskarżała powstańców, że chcą „urządzić prowokację w świetle telewizyjnych kamer”, a potem bombardowała syryjskie miasta bronią chemiczną.

– Rosja ma już doświadczenie w kłamliwym oskarżaniu innych krajów o przestępstwa, których dokonała sama – mówiła podczas zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ amerykańska przedstawicielka Linda Thomas-Greenfield.

W zeszłym tygodniu rosyjscy generałowie zaczęli mówić, że Ukraińcy „szykują prowokację” w okolicach Charkowa. Ostrzeliwane od dwóch tygodni miasto jest symbolem oporu wobec zaborczości Kremla. Tym bardziej dla niego kompromitującym, że jest to największa rosyjskojęzyczna metropolia Ukrainy, a Rosja rozpoczęła kampanię pod hasłem obrony Rosjan. Tymczasem stawili oni zajadły opór Putinowi właśnie w Charkowie.

Minęło jednak kilka dni i na szczęście nic się nie stało. Jednak w ciągu dwóch tygodni wojny Kreml zdążył już oskarżyć Ukrainę również o prace nad bronią atomową, rakietami balistycznymi i bronią biologiczną. Zachodni eksperci są coraz bardziej zdenerwowani. CIA jeszcze na początku wojny przestrzegała, że Kreml może zdecydować się na użycie taktycznej broni jądrowej, czyli ładunków o niezbyt dużej mocy, tam, gdzie napotka bardzo duży opór. Ale z dala od zachodniej granicy Ukrainy, by nie straszyć Zachodu.

Jednak początkowe rosyjskie oskarżenia wobec Ukrainy, że rozwija program tworzenia broni jądrowej czy chemicznej, zamieniły się w ostatnich dniach w zarzuty tworzenia broni biologicznej, i to przy współudziale Amerykanów. Po zdobyciu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej przez Rosjan (i ostrzelaniu jej z artylerii) rosyjscy generałowie zaczęli początkowo co prawda twierdzić, że na jej terenie znaleźli dowody, iż Ukraina tworzyła swoją broń atomową. Ale w ciągu zaledwie jednego dnia oskarżenia zmieniły się: teraz generalicja oświadcza, że tam miano badać broń biologiczną.

Kremlowskie zarzuty wobec Amerykanów, że wokół Rosji tworzą pierścień laboratoriów opracowujących broń biologiczną, sięgają jeszcze 2014 roku i aneksji Krymu. Wtedy oskarżano jednak Gruzję, choć deputowani Dumy mówili właśnie o całym „pierścieniu laboratoriów wokół Rosji”.

Obecnie na dowód opublikowano dokumenty z prawdziwych ukraińskich laboratoriów (choć nie z Zaporoża, lecz Połtawy i Charkowa), gdzie prowadzono badania nad różnymi bakteriami. Przedstawiciel rosyjskiej armii generał Iwan Konaszenkow oświadczył, że sprawdzano tam też sposoby przenoszenia bakterii przez ptaki wędrowne, sugerując, że ostatecznym celem mikrobów miała być Rosja. Propagandyści Kremla zaczęli oskarżać Ukrainę o próbę stworzenia broni biologicznej „do niszczenia Słowian”. Jakoby miały to potwierdzać dokumenty znalezione przez najeźdźców, jak i fakt finansowania programu przez Pentagon.

ONZ nie ma żadnych danych o prowadzeniu jakichkolwiek programów rozwoju broni biologicznej na Ukrainie Izumi Nakamitsu, wysoka przedstawicielka ONZ ds. rozbrojenia

– Czyste kłamstwo. W dodatku świadome i niczym nieusprawiedliwione – powiedział z kolei moskiewski mikrobiolog doktor Jewgienij Lewitin. Z jego inicjatywy absolwenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Moskiewskiego napisali list otwarty, protestując przeciw bzdurom rozpowszechnianym przez wojsko.

– Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do jakiegoś biura i na drzwiach jednej z sal widzicie napis: „Instrukcja dla sprzątaczki – dwa razy dziennie zmywać podłogę”. Na tej podstawie dochodzicie do wniosku, że za tymi drzwiami ukraińscy nacjonaliści żywcem ćwiartują ludzi i składają ich w ofierze swojemu bożkowi. No i każą zmywać ślady. Dokładnie tak wygląda oświadczenie generała Konaszenkowa w połączeniu z opublikowanymi dokumentami – mówi specjalista od inżynierii genetycznej.

Uczonych najbardziej zdenerwowało „słowiańskie DNA”, czyli twierdzenia, jakoby Ukraińcy (za amerykańskie pieniądze) szukali chorób, które można rozprzestrzeniać tylko wśród narodów słowiańskich. – To są brednie, pochodzące wprost od nazistowskich teorii o aryjskiej rasie. Narody nie istnieją jako genetyczne wspólnoty – tłumaczy Lewitin.

– ONZ nie ma żadnych danych o prowadzeniu jakichkolwiek programów rozwoju broni biologicznej na Ukrainie – ucięła wszelkie spekulacje wysoka przedstawicielka ONZ ds. rozbrojenia Izumi Nakamitsu.

Nikt jednak nie jest w stanie zagwarantować – nawet ONZ – że rosyjska armia nie użyje broni masowej zagłady.