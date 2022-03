Rzecznik Kremla: Opór Ukraińców sprawia, że musimy strzelać

- Prezydent (Władimir) Putin wezwał wszystkich (na Ukrainie) do złożenia broni, to gwarancja tego, że nikt nie będzie do nikogo strzelał - mówił rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, w 15. dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.