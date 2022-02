Rzecznik resortu obrony, Igor Konaszenkow stwierdził, że teren elektrowni atomowej w Czarnobylu znalazł się pod pełną kontrolą rosyjskich sił 24 lutego, przez jednostki rosyjskich sił powietrzno-desantowych.



Reklama

Konaszenkow poinformował, że wydzielony został batalion, którego zadaniem będzie ochrona elektrowni atomowej, aby zapewnić bezpieczeństwo reaktorom i sarkofagowi, który znajduje się w elektrowni. Siły powietrzno-desantowe mają chronić terenu elektrowni atomowej.

Czytaj więcej Plus Minus Rosyjski atak na Ukrainę. Uwaga na Czarnobyl To miałby być współczesny blitzkrieg: ofensywa, która w dwie, najdalej trzy doby zmiecie ukraińskie władze, robiąc miejsce na marionetkowy rząd w Kijowie. Ale gdyby operacja się nie powiodła, Rosjanie ugrzęźliby w niekończących się walkach, jak w Czeczenii lub w Afganistanie.

Resort obrony Rosji podkreślił, że poziom promieniowania w rejonie elektrowni atomowej w Czarnobylu pozostaje w normie.

Konaszenkow mówił też, że rosyjscy żołnierze zadbają o to, by "nacjonalistyczne formacje i inne organizacje terrorystyczne nie będą w stanie wykorzystać obecnej sytuacji w kraju do zorganizowania nuklearnej prowokacji".

Reklama

110 km W takiej odległości od Kijowa znajduje się Czarnobyl

Elektrownia atomowa w Czarnobylu znajduje się 16 km od Białorusi i 110 km od Kijowa. W elektrowni 26 kwietnia 1986 doszło do awarii i eksplozji jednego z reaktorów.



Elektrownia została zamknięta 15 grudnia 2000 roku. Wokół niej wyznaczono 30-kilometrową strefę wykluczenia, ze względu na wciąż podwyższony poziom promieniowania w rejonie elektrowni.