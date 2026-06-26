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Michał Szułdrzyński: Pięć zaskoczeń z Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku po sporze o UPA

Miała być konferencja przyćmiona politycznym kryzysem, okazała się wydarzeniem pełnym zaskoczeń. Rozmowy z uczestnikami pokazały, jak oceniana jest nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, jak wypadli polscy organizatorzy i dlaczego spór o UPA pozostaje nierozwiązany.

Publikacja: 26.06.2026 12:46

Julia Swyrydenko i Donald Tusk

Julia Swyrydenko i Donald Tusk

Foto: PAP

Michał Szułdrzyński

Na zorganizowaną w Gdańsku Konferencję Odbudowy Ukrainy nie jechałem z wielkimi oczekiwaniami. Zakładałem, że będziemy świadkami minimalizowania strat po awanturze, jaką wywołało nadanie przez prezydenta Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” elitarnej jednostce wojskowej, co doprowadziło do odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego, a później odwołania wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce. Dochodziły mnie również rozmaite słuchy dotyczące organizacji konferencji. Np. w programie nie były wpisane nazwiska uczestników poszczególnych paneli, tak więc punkty z agendy wybierało się trochę w ciemno.

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