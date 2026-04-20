Deklaracja szefa rządu musi zwracać uwagę nie tylko z powodu ostrości krytyki amerykańskiego przywódcy, ale także miejsca i czasu, kiedy została złożona. To poniedziałkowa konferencja prasowa w Gdańsku z udziałem Emmanuela Macrona, który od lat jest rzecznikiem większej niezależności Europy od Stanów Zjednoczonych.

Donald Tusk mówił o „rozrastającym się, chaotycznym konflikcie”, który powoduje coraz więcej „niepotrzebnych ofiar na Bliskim Wschodzie”. Szef rządu z wyraźnym żalem zwracał uwagę, że „wolny świat” nie przyszedł na pomoc irańskiemu narodowi, który chciał zrzucić autorytarną juntę.

– My w Polsce bardzo liczyliśmy na mobilizację pomocy dla ludzi, którzy walczyli o prawa człowieka, o demokrację. Paradoksalnie ta wojna nie osłabiła jednak reżimu. To, co mogłoby być uzasadnieniem [dla kampanii irańskiej] okazało się iluzją – oświadczył gorzko premier.

Szef rządu podkreślił także, że wojna na Bliskim Wschodzie „osłabiła na Zachodzie determinację pomocy dla Ukrainy wobec agresji rosyjskiej”.

Donald Tusk: Nie ma ograniczeń we współpracy wojskowej Polski i Francji

– Ewidentnym beneficjentem wojny stali się Putin i Rosja – oświadczył Tusk. Przyznał, że „nie do końca rozumie decyzję naszych amerykańskich przyjaciół o przedłużeniu zwolnienia z sankcji rosyjskiej ropy”.

Nie koniec na tym. Polski przywódca podkreślił, że kampania zainicjowana przez Trumpa doprowadziła do „zupełnie niepotrzebnych konfliktów w obrębie NATO i wspólnoty Zachodu”. To wszystko pokazuje, że ta wojna nikomu [w wolnym świecie] nie przynosi korzyści.

Premier zwrócił wreszcie uwagę na ogromne koszty tak dla państw, jak i milionów konsumentów z powodu wysokich cen paliw. Powiedział, że dla Polski absolutnym priorytetem jest więc wygaszenie konfliktu.

Inaczej niż w przypadku kampanii irackiej w 2003 r., Polska od początku wyklucza udział w ofensywie przeciw Iranowi, na co naciskają Amerykanie.

Ale też w trakcie rozmów z Macronem Tusk wielokrotnie podkreślał, że Francja jest partnerem, na którym można liczyć, do którego można mieć zaufanie. Zwracał uwagę, że w „dzisiejszych, szalonych czasach” to jest rzadkość. Oświadczył, że „nie ma ograniczeń” we współpracy obu krajów.

Konkretnym tego wyrazem mają być rozmowy w najbliższych miesiącach w sprawie objęcia Polski francuskimi gwarancjami atomowymi. A także, być może, udział francuskiego EDF w budowie drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju.