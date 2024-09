Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nad Wisłą nikogo nie trzeba przekonywać do dalszego wspierania walki Ukraińców z Rosją. Całkiem realna jest za to groźba powrotu do władzy PiS. Dlatego na podwórku krajowym Radosław Sikorski kładł niedawno nacisk na konieczność rozliczenia się Ukrainy z rzezi wołyńskiej. Dla kraju, który toczy egzystencjalną walkę z Rosją, to z pewnością nie jest najlepszy moment, aby zmierzyć się z mroczną przeszłością. Jednak ekipa Donalda Tuska nie chce dać dowodów słabości w ważnej dla wielu Polaków sprawie, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju.

Za oceanem kontekst jest inny. Donald Trump, wyczuwając narastające zmęczenie części Amerykanów wsparciem dla Ukrainy, nie tylko odmówił spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w czasie jego kilkudniowego pobytu w USA, ale wręcz go zaatakował, nazywając sprytnym handlarzem. Wychwalał także zdolność Rosji do pokonania tak Napoleona, jak i Hitlera, zapominając o długiej liście porażek Moskwy.

Wobec tego w licznych wywiadach w amerykańskich mediach Radosław Sikorski skupił się na tym, by skutecznie odwrócić tę narrację. W kraju, który sam wybił się na niepodległość, wyzwalając spod władzy imperium, wskazał, że Rosja prowadzi nic innego jak wojnę kolonialną. Podkreślał także, że trwająca już blisko trzech lat agresja nie okazała się pasmem sukcesów Putina. To raczej starcie na wycieńczenie, które Zachód, jeśli pozostanie konsekwentny, wygra. W ten sposób szef polskiej dyplomacji wpisał się zdecydowanie w strategię Kamali Harris, narażając się na napięcia w relacjach z USA, jeśli to jednak Trump zdobędzie w listopadzie Biały Dom. Ale zrobił to w jak najlepszej dla Ukrainy – i przez to dla Polski – sprawie.

Szczytem tej kampanii dyplomatycznej była pięciominutowa replika Sikorskiego na forum ONZ na pełną propagandowych kłamstw tyradę przeciw Ukraińcom ambasadora Rosji. Minister wskazał, że jeśli ktoś zachowuje się jak naziści, to nie jest to demokratyczna Ukraina, ale Kreml, który posunął się nie tylko do bombardowania cywilów, ale i porywania ukraińskich dzieci z myślą o ich rusyfikacji. Przypomniał też o pakcie Ribbentrop-Mołotow, który poprzedził wybuch II wojny światowej.