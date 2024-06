Partia Demokratyczna ma kandydatów zdolnych pokonać Trumpa. Ale należało ich wylansować dużo wcześniej

W historii Ameryki wielokrotnie sprawny, ale nieznany szerzej społeczeństwu polityk, był w ciągu roku czy dwóch wyciągany z niebytu i zdobywał Biały Dom. Tak się stało choćby z Jimmy Carterem, Billem Clintonem czy Barackiem Obamą. Ich talent, wsparty ogromnymi pieniędzmi, zapewniał im drogę do zwycięstwa. Także i dziś tacy politycy, jak choćby 57-letni gubernator Kalifornii Gavin Newsom, najpewniej okazaliby się skutecznymi oponentami Trumpa.

Joe Biden, najważniejsze daty PAP

Jednak jeszcze nigdy nie doszło do wylansowania nowego kandydata na tak późnym etapie kampanii wyborczej. Nie bardzo nawet wiadomo, jak by to miało wyglądać technicznie, skoro prawybory są za nami i wymiana Bidena przez aktyw partii postawiłaby pod znakiem zapytania wiarygodność nowego kandydata.

Joe Biden miał być prezydentem jednej kadencji. Sam o tym mówił w czasie kampanii w 2020 roku

Ale sytuacja jest tak poważna, że w nocy z czwartku na piątek w szeregach demokratów rozważano, czy najbardziej szanowani działacze jak Nancy Pelosi i Chuck Schumer, do których prezydent ma duże zaufanie, nie powinni starać się go przekonać do pójść na polityczną emeryturę.

Taki był plan od początku. Biden miał być prezydentem jednej kadencji. Sam o tym mówił w czasie kampanii w 2020 roku. Potem jednak uwierzył, że tylko on może pokonać Bidena. Uważał, że skoro raz uratował amerykańską demokrację, to zrobi to i drugi. Teraz może się jednak okazać, że przejdzie do historii jako ten, który oddał kraj na pastwę najgroźniejszego polityka, jaki kiedykolwiek był w Biały Domu.