Tak, to prawda, że Mark Rutte w przeszłości mówił o Putinie, że można z nim robić interesy. Nie chwalę go za to, to wstyd. Ale przecież nie on jeden na Zachodzie mylił się odnośnie do Putina. Nie miał takich doświadczeń jak my, Europejczycy ze Wschodu. Ale już po zestrzeleniu w 2014 roku samolotu MH17, malezyjskiej maszyny z wieloma holenderskimi turystami na pokładzie, stracił wszelkie złudzenia. A potem, trochę nawet wbrew USA, zbudował koalicję dostawców F-16 dla Ukrainy.

Viktor Orbán dostał od NATO ustępstwa?

Wreszcie kwestia rzekomych ustępstw Marka Ruttego wobec Viktora Orbána. To przecież Stoltenberg pojechał do Budapesztu i obiecał Orbánowi wyłączenie Węgier z pomocy dla Ukrainy. Norweg chce zdobyć jednomyślność dla przeniesienia pomocy wojskowej pod parasol NATO. I uznał, że dla zrealizowania tego projektu warto złożyć Orbánowi taką obietnicę. Tym bardziej, że ona jest właściwie symboliczna. Bo przecież pomoc dla Ukrainy będzie dalej miała charakter dwustronny – to każde państwo decyduje, czy chce wysłać sprzęt Ukrainie. A słowa obecnego sekretarza generalnego, powtórzone przez przyszłego, w żadnym stopniu nie zmieniają zapisów Traktatu waszyngtońskiego: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Bo te zapisy odnoszą się do członków NATO, a nie ich sąsiadów. Węgry nie mają obowiązku nieść pomocy Ukrainie. Ale będą miały obowiązek pomóc Polsce, gdy ta zostanie zaatakowana przez Rosję.