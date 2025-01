– Bardzo niewielka część członków platformy osiągnęła wskazane progi. U większości sprzedających wynika to z liczby transakcji o niskiej wartości. Osiągnięcie progu i otrzymanie prośby o przesłanie informacji nie oznacza obowiązku płacenia podatków. Prognozujemy, że nie będzie opodatkowania dla zdecydowanej większości, ponieważ generalnie sprzedaż przedmiotów osobistych za pośrednictwem Vinted nie podlega opodatkowaniu – mówi Magdalena Szlaz, rzeczniczka Vinted. – Termin przekazania danych do litewskich organów podatkowych (Vinted zarejestrowane jest na Litwie – red.) upływa 31 stycznia. Przekazywaliśmy je przez cały miesiąc i możemy potwierdzić, że dotrzymamy terminu przekazania wszystkich niezbędnych danych do wyznaczonego terminu – dodaje.

DAC7 zbiera informacje

– Wszystkie wymagane dane trafią do Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie wszyscy sprzedający, których transakcje spełniły określone w ustawie limity otrzymają precyzyjną informację o tym, jakie dane zostały przekazane do KAS. Niestety, nie możemy podzielić się szczegółami związanymi z liczbą takich sprzedających – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.



Sprzedaż internetowa osób indywidualnych rośnie, a paliwem jest moda na kupowanie rzeczy z drugiej ręki. Platformy internetowe mówią nawet o 20–30 proc. liczby transakcji sprzedaży rzeczy używanych i to w najróżniejszych kategoriach. Handel internetowy wciąż się rozwija, odbywa się głównie za pośrednictwem sklepów i platform.

E-sprzedawców jest już ponad 72 tys. i tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 6,5 tys.

– Tylko w ostatnich dwunastu miesiącach polski rynek wzbogacił się o ponad 6,5 tys. sklepów, co pozwoliło na przekroczenie kolejnej magicznej bariery ponad 72 tys. sklepów internetowych. Jednocześnie pierwszy raz od 2016 roku zanotowano r./r. spadek liczby zawieszonych działalności w polskiej branży e-commerce – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland. – Wiele wskazuje na to, że do końca bieżącej dekady liczba aktywnie działających sklepów internetowych w Polsce może sięgnąć 100 tys., co będzie odpowiadało liczbie wszystkich zarejestrowanych sklepów spożywczych w Polsce wraz z warzywniakami, sklepami mięsnymi i rybnymi razem wziętymi – dodaje.

Liczba placówek spożywczych bowiem systematycznie spada, co roku znika ich przynajmniej po kilkaset. Dane Dun & Bradstreet Poland wskazują również, że w 2024 roku Polacy zawiesili działalność 6,8 tys. sklepów – liczba wysoka, ale w porównaniu z końcem 2023 roku stanowi to spadek o 5,6 proc.