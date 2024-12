Świąteczne wydatki wzrosną w tym roku w całej Europie. Polska wiceliderem

Według Mastercard Economics Institute wydatki Europejczyków w okresie okołoświątecznym w 2024 roku (od listopada do grudnia) mają zwiększyć się o 2,9 proc. w porównaniu do roku ubiegłego (z wyjątkiem sprzedaży samochodów). Wzrost ten obejmuje zarówno sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych, jak i online, dotyczy wszystkich form płatności. Szczególnie silny przyrost prognozowany jest w Polsce, która z wynikiem 6,4 proc. znajduje się na drugim miejscu wśród krajów europejskich. Wyprzedzają nas jedynie Węgrzy (7,7 proc.). Podczas Black Friday 2023 w Europie widoczny był wzrost wydatków na luksusową odzież - konsumenci przenieśli swoje zakupy z rynku masowego na marki premium, korzystając z obniżonych cen. Duża wrażliwość cenowa w 2024 roku może prowadzić do podobnych zachowań także w okresie świątecznym.

Konsumenci optymistycznie, ale i ostrożni

Konsumentów w Polsce i w innych krajach europejskich cechuje ostrożność, choć ogólny klimat gospodarczy coraz bardziej sprzyja wydatkom. Stopa bezrobocia w Europie utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, a inflacja wykazuje tendencję spadkową. W Polsce, rok do roku, wzrost płac (10,3 proc.) przekroczył wzrost inflacji (4,2 proc.) - co przełożyło się na zwiększenie siły nabywczej. Po silnym ożywieniu w ostatnich latach, wskaźnik zaufania polskich konsumentów w trzecim kwartale 2024 roku osiągnął -0.2 proc.. Dla porównania w analogicznym okresie 2022 roku wynosił on -18.5 procent.



– Europejscy konsumenci wchodzą w sezon świąteczny 2024 z większym optymizmem niż w ubiegłym roku, choć wciąż zachowują ostrożność w kwestii wydatków. Najpopularniejsze pod względem przewidywanych wzrostów sprzedaży będą kategorie prezentowe takie jak moda, kosmetyki i elektronika. Obserwujemy duże zainteresowanie ofertami z okazji Black Friday, które pozwalają konsumentom maksymalizować wartość zakupów – mówi Natalia Lechmanova, główna ekonomistka Mastercard Economics Institute.