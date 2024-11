Globalne wydatki na towary luksusowe w 2024 r. utrzymają się na poziomie 1,5 bln euro, ale w ostatnich dwóch latach ubyło z tego rynku aż 50 mln konsumentów – wynika z szacunków Bain & Company. „Rzeczpospolita” publikuje te dane jako pierwsza.

Reklama

Mniej chętnych na luksus

Z raportu przygotowanego we współpracy z włoskim stowarzyszeniem Altagamma wynika, że globalne wydatki na dobra luksusowe będą w 2024 r. na podobnym poziomie co przed rokiem, ale trudno uznać to za wielki sukces. Analitycy zauważają zmiany w strukturze popytu: konsumenci coraz więcej wydają na luksusowe usługi, jak hotele czy restauracje, a rezygnują z odzieży czy akcesoriów. Ten sektor rynku, drugi co do wartości po autach, straci na wartości w 2024 r. ok. 2 proc.

– Mimo niepewności gospodarczej wydatki na dobra luksusowe utrzymały się na stabilnym poziomie, głównie dzięki rosnącemu popytowi na luksusowe doświadczenia, choć w ciągu ostatnich dwóch lat rynek opuściło 50 milionów konsumentów – mówi Katarzyna Wal, młodsza partnerka Bain & Company. – To sygnał dla marek, że nadszedł czas, aby dostosować swoją ofertę. Z perspektywy konsumentów kluczowe będzie wzmocnienie personalizacji oferty, a technologia będzie konieczna, żeby zrobić to na dużą skalę – dodaje.

Symptomy widać było już wcześniej, w trzecim kwartale 2024 roku sprzedaż w grupie LVMH, globalnym liderze rynku, spadła 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, do 19,1 miliarda euro. Analitycy spodziewali się mniejszego spadku – na poziomie 1 proc. Właściciel marek Dior, Louis Vuitton, Bulgari czy Moet Chandon zanotował spadek sprzedaży odzieży i akcesoriów aż 5 proc. – i to pierwszy ujemny kwartalny wynik od załamania z 2020 r. wywołanego pandemią.

Hotele zyskują, odzież traci

Bain&Company w raporcie podkreśla, że trendy spadkowe nie dotyczą wszystkich sektorów. Produkty kosmetyczne, szczególnie perfumy, wciąż mają dobre wyniki, ponieważ konsumenci chętniej sięgają po „małe przyjemności”. Również biżuteria, szczególnie ta z najwyższej półki, ma mocną pozycję, a na jej dobre wyniki wpływa rynek amerykański.