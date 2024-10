Ekspresowy koniec sprzedaży mentolowych wkładów tytoniowych?

Czytaj więcej Budżet i podatki Opodatkowanie e-papierosów idzie na boczny tor? Regulacje, które przewidują opodatkowanie akcyzą urządzeń do waporyzacji, zostały wyłączone z projektu zmian w ustawie akcyzowej – poinformował resort finansów.

Resort zdrowia wprowadzenie zakazu sprzedaży mentolowych i innych smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu tłumaczy troską o zdrowie osób, które z nich korzystają. Ma nadzieję, że część z nich porzuci ten nałóg. Producenci – a w naszym kraju mentolowe wkłady do podgrzewania tytoniu oferują wszystkie cztery globalne koncerny tytoniowe, czyli British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI i Philip Morris – zwracają uwagę, że są to produkty mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów, które ciągle są przecież na rynku. Wskazują przy tym, że część palaczy porzuciło tradycyjne papierosy właśnie na rzecz podgrzewaczy, w czym duży udział miały te mentolowe.

Gdy zakaz wejdzie w życie, mentol zniknie całkowicie z rynku tytoniowego w Polsce. Zostanie jednak w e-papierosach jednorazowych i wielorazowych. I to na te wyroby przejdą konsumenci tytoniu podgrzewanego, poszukujący wersji mentolowych. Wyroby te zaś są do nas sprowadzane najczęściej z Chin i nie zostały przebadane pod kątem wpływu na zdrowie ich użytkowników.

– W obecnym kształcie ten zakaz stawia pod ścianą i branżę tytoniową, i handel. Dwutygodniowe okienko, w którego trakcie firmy będą mogły wprowadzać do sprzedaży mentolowe wkłady do podgrzewania, brzmi jak ponury żart. Przeszkody czekają też handel. Po zmianie stawek akcyzy to na detalistach będzie ciążył obowiązek ponownej legalizacji mentolowych wkładów tytoniowych nowymi znakami akcyzy. To procedura kosztochłonna, więc pewnie zwrócą te wyroby producentom – prognozuje Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. – Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłby powrót do dziewięciomiesięcznego okresu przejściowego, w czasie którego producenci mogliby dalej wprowadzać te wyroby na rynek. Rozwiązałoby to również problem detalistów ponownej legalizacji po zmianach stawek akcyzy. Jako Polska Izba Handlu od dawna mówimy, że wszystkie przepisy dotyczące przedsiębiorców muszą mieć minimum półroczne vacatio legis. Było to zawarte m.in. w dziesięciu postulatach PIH dla nowego rządu – dodaje.

– Tytoń uprawia u nas 3,5 tys. rolników, ale jak policzymy miejsca pracy, to mamy ok. 20 tys. osób pracujących przy uprawach. Do tego dochodzi jeszcze przetwórstwo i koncerny tytoniowe, więc to jest gigantyczny sektor, generujący bardzo duże dochody. Polski tytoń ma wysoką jakość, dlatego jest też używany do produkcji wyrobów tytoniowych do podgrzewania. Tymczasem będziemy wdrażać dyrektywę, która zlikwiduje u nas ten rynek, bo w praktyce 80 proc. wolumenu takich produktów zostanie wycofanych ze sprzedaży. To oznacza powolne bankructwo tysięcy polskich rolników, których przyszłość związana jest z tytoniowymi wyrobami podgrzewanymi – mówi Przemysław Noworyta, dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu. – Dziwi nas ukazanie się projektu implementacji dyrektywy delegowanej teraz, kiedy trwa dyskusja nad spóźnionym zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów, w których nie ma grama polskiego tytoniu. Zamiast zakazać chińskich e-papierosów, chcemy zakazać wyrobów produkowanych w Polsce.