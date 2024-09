Problem z darmowymi zwrotami. „Wardrobing” staje się plagą

Zjawisko celowych, nieuczciwych zwrotów e-zakupów nad Wisłą osiąga coraz większą skalę. Kupowanie głównie odzieży, zwłaszcza marek premium, by założyć ją – bez zdejmowania metek – a następnie zwrócić do sklepu, to tzw. wardrobing. Jak wskazują najnowsze dane SW Research, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, „wardrobing” regularnie praktykuje co piąta młoda osoba robiąca zakupy w sieci. E-sklepy mają problem, bo opcja darmowych zwrotów sprawia, że są zalewane towarami, które wracają od klientów.

Wardrobing. Kto i dlaczego odsyła e-zakupy

Badania pokazują, że dla 76 proc. internautów darmowe zwroty to podstawa przy zakupach w sieci. To m.in. od spełnienia tego kryterium uzależniają oni swoją decyzję o wyborze sklepu i kupnie produktu. Konkurencja na rynku e-commerce jest tak duża, że sklepy internetowe, rywalizując z gigantami, szukają sposobów przebicia się z ofertą. I – jak wskazuje niedawny raport Krajowej Izby Gospodarczej – sięgają po broń właśnie w postaci przyjaznej polityki zwrotów, czy ekspresowych dostaw. To zabieg, który działa, bo z analiz przeprowadzonych przez firmę Navar wynika, że aż trzech na czterech e-kupujących przyznaje, iż w sytuacji, gdy ma do czynienia z prostą procedurą zwrotu podczas pierwszych zakupów w danym sklepie, chętnie ponownie zrobiłoby tam zakupy. Problem jednak w tym, że darmowe zwroty to koszt dla sprzedawców i to rosnący. Geopost, właściciel firmy kurierskiej DPD, przeprowadził badania, które pokazały, że w 2023 r. już 14 proc. „regularnych” klientów e-sklepów zwróciło zamawiane produkty. A skala tego zjawiska przybiera na sile. SW Research podaje, że nawet 46 proc. kupujących zdarza się z premedytacją zamawiać po kilka modeli tego samego produktu, by część tych artykułów, które nie pasują lub nie spełniają oczekiwań, oddać sprzedawcy. Z tej grupy 5 proc. internautów przyznaje, że tego typu sytuacja ma miejsce prawie zawsze. Jak zauważa Michał Dmitrowicz, menedżer w firmie IdoSell, dla branży e-commerce jest to coraz istotniejsze wyzwanie.

– Firmy, które oferują elastyczne warunki zwrotów, zyskują przewagę konkurencyjną, jednak wiąże się to z wyzwaniami finansowymi, takimi jak koszty logistyczne i mniejsze zyski, co może obniżać ich marżę operacyjną – przestrzega.