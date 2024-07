Ceny sprzętu IT i elektroniki będą rosły. Ale popyt nie wyhamuje

Po zeszłorocznym wyhamowaniu tegoroczne perspektywy rynku IT i elektroniki są bardzo dobre. Gartner prognozuje na II półrocze 2024 r. odbicie rzędu 8 proc. – Co jednak najważniejsze, Polska i nasz region prezentują dużo większy potencjał niż średnia – mówi Zbigniew Mądry, wiceprezes w grupie AB, która jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE.

Co napędza popyt na IT

Paliwem do wzrostu rynku nowych technologii jest postępująca cyfryzacja życia i biznesu. – Rozwija się też segment big data oraz internet rzeczy. Popyt wspiera również cykl odświeżania sprzętu związanego z końcem wsparcia dla Windows 10 – mówi wiceprezes AB. Motorem wzrostu będą także planowane programy wsparcia związane z funduszami europejskimi, w tym KPO z 12,7 mld euro przeznaczonymi na cyfryzację. Pozytywnie perspektywy branży ocenia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Przemysł skłania się ku zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji, a znaczenie e-usług publicznych stale rośnie – mówi. Dodaje, że na horyzoncie widać także istotne zmiany technologiczne: wkrótce na rynku zadomowią się procesory NPU (Neural Processing Unit), nowa generacja sieci wi-fi i coraz powszechniej wykorzystywane będą rozwiązania napędzane sztuczną inteligencją. Co więcej, status wysokiego priorytetu wśród przedsiębiorców i administracji publicznej uzyskało cyberbezpieczeństwo. Istotny wpływ na wzrost popytu na nowy, wysokiej jakości sprzęt potęgować będzie też rosnąca troska o środowisko. Wynikać to będzie z unijnych regulacji i idących za nimi wymogów. – Z punktu widzenia producentów oznaczać będą one konieczność opracowania bardziej zaawansowanych urządzeń o jeszcze lepszych parametrach z zakresu zużycia energii i materiałów – podsumowuje Kanownik.

Już od kilku lat najszybciej rosnącym segmentem rynku IT jest oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Ich inwestycje są po części wymuszone przez zmiany regulacyjne. W Polsce to m.in. KSeF. – Najbliższe lata będą bardzo wymagające ze względu na skumulowanie się zmian podatkowych, które wymuszają dostosowanie systemów IT w firmach. Obok KSeF to wprowadzenie w 2025 r. plików JPK_KR_PD dla podmiotów o przychodach powyżej 50 mln euro, JPK_ST, zmiany VAT-7 czy europejskiego ViDA – wymienia Monika Zaród, menedżerka z NTT DATA Business Solutions. Firmy, po dostrzeżeniu korzyści z automatyzacji faktur, mogą chętniej wprowadzać podobne rozwiązania w innych obszarach.