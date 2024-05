W dekadę zniknie dwie trzecie e-sklepów

– Ważna jest też analiza progu wejścia do branży. Z jednej strony niskie bariery wejścia sprawiają, iż wiele osób decyduje się na założenie sklepu internetowego, z drugiej zaś – intensywna konkurencja i potrzeba ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego mocno utrudniają utrzymanie się na rynku – dodaje Artur Piekarczyk.

Mimo ogromnej konkurencji rynek wciąż się rozwija. W 2023 r. powstało niemal 8 tys. sklepów internetowych, a ich liczba zbliżyła się już do 66 tys., chociaż doszło do spowolnienia w wydatkach konsumpcyjnych. W tym roku uruchomiono już niemal 5 tys. kolejnych podmiotów. Jak podaje Izba Gospodarki Elektronicznej, wartość handlu internetowego w Polsce to już 118 mld zł, co pokazuje, jak potężny jest to gracz na mapie handlowej.

– E-commerce to przede wszystkim produkt, odpowiednie dojście do klienta (pozycjonowanie, logistyka itp.) i technologia. Bez tej trzeciej jakże istotnej nogi, nikt nie może myśleć o rozwoju swojego biznesu w świecie elektronicznym – mówi Damian Siusta, manager ds. rozwoju biznesu w Postis w Polsce.

- Odpowiednio dobrane narzędzia już na samym początku mogą wspomóc w rozwoju biznesu, ale mogą też po jakimś czasie być jego bolączką i dużym kosztem. Istotne jest, aby każdą inwestycję planować na kilka lat w przód i starać się przewidzieć, jak będzie działał nasz e-commerce, żeby technologia pomagała, a nie była ograniczeniem – podkreśla.

Polacy chcą kupować tanio i wygodnie

Oczekiwania konsumentów także rosną, choćby w ślad za rosnącym udziałem zakupów mobilnych zwłaszcza przez smartfony. Z badania operatora Tpay wynika, że 34 proc. krytykuje niewygodne wypełnianie formularzy, problemy z dokonaniem płatności ma 26 proc., a na zbyt małe litery wskazuje 23 proc.

– Ścieżka zakupowa, jaką przechodzi klient w sklepie, musi być jak najprostsza, a wszelkie jej elementy – nie przeszkadzać w swobodnych zakupach. Dotyczy to np. wyszukiwarki, której pola muszą być czytelne i łatwe do kliknięcia – opowiada Dawid Cichy, szef sprzedaży operatora płatności Tpay. – Nie bez znaczenia są też możliwości filtrowania produktów lub usług. Zwłaszcza w e-sklepach z szerokim asortymentem kluczowa jest możliwość łatwego wyfiltrowania produktów i posortowania ich według własnego uznania.