Groźna bakteria w produkcie w sklepach Kaufland

Kaufland informuje w komunikacie, że chodzi o partię chałwy sezamowej o smaku waniliowo-kakaowym 100g EAN 4047905008256, z datą minimalnej trwałości 25.03.2025. Numer partii to 26.09/2K. Drugi kwestionowany produkt to chałwa sezamowa o smaku waniliowym 100g, EAN 4047905008232. Również ma datę minimalnej trwałości do 25.03.2025, a numer partii to 25.09/1K. Numer partii oraz data minimalnej trwałości można odszukać na przodzie opakowania. Producentem tego rodzaju chałwy jest firma ELIS Ali Eski. Podczas rutynowej kontroli została wykryta obecność bakterii salmonella spp. w wyżej wymienionych partiach produktów.

Firmy informują, że spożycie produktów wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego, które może objawiać się w ciągu kilku dni od zakażenia biegunką, bólem brzucha, a czasami wymiotami i lekką gorączką. - Ponieważ nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia, klienci powinni być świadomi wycofania produktów i nie powinni ich spożywać- czytamy w komunikacie sieci Kaufland. Produkty były dostępne w sprzedaży wyłącznie w tej sieci sklepów.

Produkty można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup. Firma Kaufland wraz z producentem ELIS Ali Eski przeprasza wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności.

Sieci handlowe są pod duża presją oczekiwań konsumentów w efekcie wysokiej inflacji. Rosnące ceny i spadek liczby promocji zmieniają też sytuacja w sklepach, co pokazują dane Proxi.cloud na podstawie monitoringu zachowań ponad 1,1 mln konsumentów robiących zakupy w ponad 47,8 tys. obiektach w listopadzie.