Jednocześnie eksperci ostrzegają, że na żniwa liczą nie tylko uczciwi sprzedawcy, ale także… oszuści, coraz bardziej wyspecjalizowani w przekrętach w internecie.

Polują nie tylko na starsze osoby, ale również na młodszych użytkowników. W przypadku OLX jedynie od stycznia tego roku sam serwis zgłosił do zablokowania prawie 7 tys. fałszywych stron, z czego blisko 5 tys. zgłaszali sami użytkownicy. – Każdy z uczestników platformy widzi nasze ostrzeżenia za każdym razem, gdy wchodzi do aplikacji i chce podać swoje dane na czacie. Jest uczulany na to, by w sposób ostrożny udostępniać swoje dane. Bannery z ostrzeżeniami phishingowymi były od stycznia 2023 r. wyświetlone prawie 550 mln razy – zauważa Piotr Chochłow, service content manager w OLX.

Oszuści posługują się różnymi sztuczkami. Spoofing, czyli podszywanie się pod numer telefonu znanej firmy czy instytucji i prowadzenie rozmowy w taki sposób, by rozmówca dał się nabrać, oraz fałszywe telefony z banków pod pretekstem próby włamania na konto, to w ostatnich latach bardzo często stosowane metody. Wszystkie tricki dążą z reguły do wyłudzenia pieniędzy lub poufnych danych. Są też fałszywe smsy czy e-maile z prośbą o uregulowanie zaległej faktury. Straszą, że w przypadku braku wpłaty odcięty będzie prąd, internet czy gaz. Czasem to tylko kwestia rzekomej dopłaty kilku złotych, a jednak taki błąd może kosztować znacznie więcej. Wystarczy sprawdzić historię przelewów i przyjrzeć się dokładnie treści wiadomości czy nazwie nadawcy. Jedna mała literówka powinna wzbudzić naszą czujność.

Na platformach zakupowych szczególnie trzeba uważać na zbyt mało prawdopodobne okazje, czyli naprawdę niewiarygodnie niskie ceny, a także próby przeniesienia konwersacji poza serwis. Przykład: pan Maciej chciałby w okazyjnej cenie kupić dobry, ale używany rower dla syna. Znajduje interesujący go egzemplarz i nawiązuje kontakt ze sprzedawcą. Osoba sprzedająca prosi go o numer telefonu, pod pretekstem przyspieszenia transakcji, a także o kontakt za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Co się może wydarzyć? Sprzedający może wysłać fałszywe linki. Nigdy, pod żadnych pozorem, nie należy w nie klikać.