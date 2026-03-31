– Statystyka publiczna jest niezbędnym elementem nowoczesnego państwa i gospodarki, dostarczając wiarygodnych danych, które wspierają podejmowanie decyzji – podkreślił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr hab. Marek Cierpiał-Wolan.

Pierwszy dzień konferencji skupił się na roli statystyki jako narzędzia wspierającego polityki publiczne i rozwój gospodarczy. W centrum dyskusji znalazły się kwestie jakości danych, ich dostępności oraz potrzeby współpracy między administracją, biznesem i środowiskiem naukowym. Uczestnicy zgodnie wskazywali, że kluczowe jest nie tylko gromadzenie danych, ale ich efektywne wykorzystanie.

Dane, które działają – od jakości do zastosowania

– W banku PKO BP jesteśmy codziennymi użytkownikami danych GUS – powiedział Kamil Pastor z PKO BP – Jest to słodka niewola, bo jesteśmy zadowoleni z danych, ich zakresu i uważamy, że są wiarygodne.

Drugi dzień konferencji pokazał, że wyzwaniem nie jest już dostęp do danych, lecz ich praktyczne wykorzystanie. Nowoczesne źródła informacji oraz rozwój metod analitycznych pozwalają na coraz bardziej precyzyjne i aktualne analizy, które znajdują realne zastosowanie w gospodarce.

Jak podkreślano podczas konferencji, dane statystyczne są wykorzystywane zarówno przez instytucje publiczne, jak i przedsiębiorców, wspierając planowanie, analizę rynku i podejmowanie decyzji biznesowych.

– Dane cenowe, które publikuje GUS, są naprawdę wykorzystywane w gospodarce i są bardzo potrzebne – podsumowała Urszula Wójcicka z Ministerstwa Finansów.

Od danych do komunikacji

Uczestnicy konferencji zwracali również uwagę, że rosnąca ilość danych wymaga równie dużej dbałości o sposób ich komunikowania. To właśnie przejrzystość i zrozumiałość przekazu decydują o tym, czy dane będą realnie wykorzystywane.

Krzysztof Jedlak, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS, podkreślił, że GUS jest kopalnią niesamowitych informacji i większość może być punktem wyjścia do fantastycznych opowieści, a Karolina Krzeska z Agencji Komunikacji Rocket Science zwróciła uwagę, że dane statystyczne mają ogromny potencjał, jeśli są przedstawiane w sposób angażujący odbiorców.

Wspólny wniosek

Wnioski z obu dni konferencji są jednoznaczne: przyszłość statystyki to nie tylko rozwój metod analitycznych, ale także umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.

Prawdziwa wartość statystyki tkwi nie tylko w danych, lecz w ich komunikacji i współpracy, co pozwala podejmować lepsze decyzje gospodarcze.

