Niemcy z nadwyżką mimo spadku eksportu

W grudniu niemiecki eksport zwiększył się o 2,9 proc. wobec listopada i o 5,9 proc. do innych krajów Unii, dając nadwyżkę 20,7 mld w bilansie, ale w całym roku zmalał o 1 proc. do 1559,7 mld euro z powodu małego popytu w Chinach. Był to drugi kolejny rok spadku, rząd zakłada w tym roku spadek eksportu o 0,3 proc.

Import nad Ren zwiększył się w grudniu o 2,1 proc., ale w całym roku zmalał o 2,8 proc. do 1318,5 mld euro, ale w bilansie handlowym powstała nadwyżka 241,2 mld euro — wynika z danych urzędu statystycznego Destatis.

Szczególnie dobrze wypadł handel z USA. Niemieckie firmy wysłały do tego kraju towary i usługi za 163,4 mld euro, a sprowadziły je za 92 mld euro. Łączne obroty wyniosły 255,4 mld euro, Niemcom udało się prześcignąć Chiny, które od 2016 r. były największym partnerem handlowym Amerykanów. Niemiecka nadwyżka w bilansie handlowym z USA wyniosła 71,4 mld euro.

Jürgen Matthes, ekonomista w instytucie badania koniunktury IW z Kolonii, wyjaśnił agencji AFP, że „ustawa o zwalczaniu inflacji IRA (Inflation Reduction Act) pobudziła w Ameryce popyt zwłaszcza na półprodukty i zielone technologie, co mimo protekcjonistycznych zachowań sprzyjało niemieckiemu eksportowi”.

Francuzów stać tylko na zmniejszenie deficytu

Francuski deficyt bilansu handlowego zmalał w 2024 r. do 81 mld euro ze 100 mld rok wcześniej — wynika z najnowszych danych głównego urzędu celnego. „Poprawa salda wynika z energii, zwłaszcza elektryczności, która osiągnęła historyczna nadwyżkę oraz z wyrobów przemysłowych” — wyjaśnił urząd celny. Wiceministra handlu zagranicznego Laurent Saint-Martin jest zadowolony: — W mało nośnym kontekście międzynarodowym nasz bilans handlowy poprawia się — stwierdził.