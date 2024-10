Czytaj więcej Gospodarka Argentyna mówi „nie” Putinowi. Nie wejdzie do BRICS, nie chce interesów z Rosją Nowy prezydent Argentyny Javier Milei odrzucił oficjalne zaproszenie do wstąpienia Argentyny do BRICS - grupy największych rozwijających się gospodarek. Jej rozszerzenie to inicjatywa Kremla szukającego sojuszników w biznesie. Milei nie chce prowadzić interesów „z komunistami”.

Tania ropa pogrąży Kremla

- Dla Rosji jest to najgorszy możliwy scenariusz – zauważa Luke Cooper, pracownik naukowy London School of Economics: spadek cen ropy do poziomu z lat 2014–2016. znacząco skomplikuje „finansowanie machiny wojennej” Putina. W tegorocznym budżecie Kreml za podstawę wpisał cenę ropy 70 dolarów i spodziewa się mniej więcej tej samej ceny (69,7 dolarów) w roku przyszłym.

- Arabii Saudyjskiej, w przeciwieństwie do Rosji, łatwiej jest przetrwać tanią ropę, wyjaśnia Cooper: tereny wydobywcze na Pustyni Arabskiej znajdują się znacznie bliżej powierzchni niż syberyjskie złoża w wiecznej zmarzlinie, w związku z czym koszt saudyjskich baryłek jest niższy. Ponadto Rijad może łatwo i szybko zwiększyć produkcję i zrekompensować straty cenowe poprzez wielkość produkcji.

Bin Salman już raz jasno pokazał Putinowi, jak to się robi. W 2020 roku, kiedy Rosja w obliczu pandemii zdecydowała się na wycofanie z porozumienia OPEC+. Arabia Saudyjska zwiększyła produkcję do 12 mln baryłek dziennie, ogłosiła rekordowe od 30 lat obniżki i obniżyła ceny ropy do poziomu z lat 90. (poniżej 10 dolarów za baryłkę ropy marki Brent). Kilka miesięcy później Kreml zmuszony był do kapitulacji, powrotu do porozumienia i na nowych warunkach najbardziej obciął produkcję.

„W przeciwieństwie do ropy saudyjskiej, ropa rosyjska nie jest tania w produkcji. Dlatego (Rosja) jest źle przygotowana na sytuację niskich cen” – zauważa Cooper. „To wyjaśnia rosyjską logikę eskalacji militarnej, która wymaga szybkich sukcesów na polu bitwy, zanim ceny ropy spadną”.