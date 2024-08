Igrzyska silnym bodźcem dla gospodarki Francji. Nie wiadomo tylko, na jak długo

Obiad u prezydenta zwiększa atrakcyjność Francji

Barometr firmy badawczej EY oceniał Francję w ostatnich 5 latach jako kraj najbardziej atrakcyjny do inwestowania w Europie. Przyjęcie obiadem ponad 40 szefów firm zagranicznych przez Emmanuela Macrona 25 lipca miało wzmocnić tę opinię, teraz trzeba kontynuować starania, aby Francja zachowała taką ocenę — uważa Laurent Saint-Martin, szef organizacji Business France, wspierającej firmy francuskie w eksporcie.

Nie trzeba natomiast zachęcać cudzoziemców do odwiedzania Francji. Od lat przyjeżdża do niej największa liczba turystów z całego świata. Jedynym hamulcem może być teraz dziwna sytuacja polityczna. Rząd Gabriela Attala podał się do dymisji po wyborach, zarządza jedynie sprawami bieżącymi, a prezydent ociąga się z mianowaniem nowego premiera z formacji lewicy, która wygrała te wybory. Lewica niecierpliwi się, pojawiły się głosy o konieczności usunięcia prezydenta. To nie może zbyt długo trwać.