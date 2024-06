Kreml już zgrzyta zębami. Ukraina zaraz dostanie pierwsze rosyjskie miliardy

Blisko 2 mld euro z Unii są już na Ukrainie. W lipcu do kasy państwa trafi 1,5 mld euro z zamrożonych we Wspólnocie aktywów Banku Rosji. Będzie to pierwsza taka transza po 2,5 roku rosyjskiej agresji. Kijów wyda je głównie na zakup broni.