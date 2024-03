Na tym tle spadła wielkość rosyjsko-tureckiej wymiany handlowej: w ciągu roku turecki eksport do Rosji zmniejszył się o jedną trzecią (do 670 mln dolarów). Podobnie zmniejszył się import rosyjskich produktów do Turcji (do 1,3 mld dolarów). Ponieważ są to dane rosyjskie (przytacza je gazeta RBK), można zakładać, że rzeczywista skala spadku wymiany jest jeszcze większa.

Turecki biznes grozi sądem

Źródła Reutersa jako przyczynę problemów podały zwiększenie kontroli transakcji przez tureckie banki i zaostrzenie przez nie wymagań wobec rosyjskich klientów.

W czasopiśmie „Aydınlık” napisano na początku marca, że ​​kilku tureckich biznesmenów oskarżyło Stany Zjednoczone o grożenie nałożeniem wtórnych sankcji za handel z Rosją i obiecało pozwać amerykańskich urzędników.

Według biznesmenów, których nazwisk gazeta nie ujawniła, przedstawiciele Departamentu Handlu USA pracujący w Konsulacie Generalnym w Stambule odwiedzali tureckie firmy i instytucje finansowe żądając zaprzestania transakcji z Rosją.