Wskaźnik klimatu do interesów liczony przez monachijski instytut badania koniunktury poprawił się do 85,5 pkt z 85,2 w styczniu. Tyle samo spodziewali się analitycy ankietowani przez Reutera. Poprawa wynikała z nieco mniej pesymistycznych oczekiwań. Ten wskaźnik wyniósł 84,1 pkt wobec 83,5 w styczniu. analitycy zakładali 84 pkt. Oceny bieżącej sytuacji nie uległy zmianie. Niemiecka gospodarka ustabilizowała się na niskim poziomie — stwierdził Ifo w komunikacie podpisanym przez prezydenta Clemensa Füsta.

W przemyśle główny wskaźnik zmalał, a oceny bieżącej sytuacji pozostały bez zmiany An niskim poziomie od września 2020. Oczekiwania były równię pesymistyczne co w poprzednim miesiącu. Nieprzerwanie trwał spadek nowych zamówień, firmy ogłaszały dalsze zmniejszanie produkcji. W sektorze usług doszło do poprawy, firmy były bardziej zadowolone z bieżącej działalności. Oczekiwania były nadal pesymistyczne, ale w nieco mniejszym stopniu niż w styczniu. Z nowymi zleceniami było nadal kiepsko.

W handlu doszło do kolejnego spadku, firmy były wyraźnie mniej zadowolone z obecnej sytuacji, poprawiły się nieco oczekiwania. Panuje jednak sceptycyzm, jak sytuacja rozwinie się w najbliższych miesiącach. W budownictwie nastroje poprawiły się lekko, choć są nadal na niskim poziomie. Poprawa wynika z nieco lepszej oceny bieżącej sytuacji, bo oczekiwania spadły do najniższego poziomu od 1991 r. Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji wypadł bez zmiany, 86,9 pkt.

Gospodarka nie może poradzić sobie od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, co wywindowało ceny nośników energii, a przemysł notuje czwarty kolejny kwartał zerowego albo ujemnego wzrostu. W 2023 r. Niemcy uzyskały wzrost tylko o 0,3 proc., w IV kwartale był spadek o 0,3 proc. a zanosi się, że I kwartał tego roku będzie też ujemny, co da techniczną recesję.

- Zadziwiająco mało efektowne — ocenił Jens-Oliver Niklasch, starszy ekonomista w banku LBBW ustalenia instytutu z Monachium.. Produkt gospodarczy I kwartału oznacza mniej więcej dreptanie w miejscu. Jeśli ma dojść do poprawy, to oczekiwania powinny być lepsze w najbliższych miesiącach niż dotąd — dodał.