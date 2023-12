Jak Bank Światowy i MFW uratowały marokańską turystykę

Będzie rekord

Dzisiaj już wiadomo, że liczba turystów, którzy w tym roku przyjechali do tego miasta i Maroka ogółem jest większa, niż rekordy sprzed pandemii. — Wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku liczba odwiedzających Maroko sięgnie w tym roku 14 mln — mówiła kilka dni temu Fatim-Zahra Ammor , minister turystyki Maroka. Udział turystyki w marokańskim PKB wynosi 7 proc. i jest głównym źródłem napływu walut. W 2019 przyjechało 13 mln turystów. A plany są takie: 17,5 mln w 2026 roku i 26 mln w 2030, kiedy to Maroko wspólnie z Hiszpanią i Portugalią zorganizuje piłkarski Mundial. Wtedy o przyjaznych, niskich obecnie cenach, będzie można zapomnieć.

Zresztą tych turystów nawet teraz byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie wojna między Izraelem i Hamasem. To z Izraela właśnie przyjeżdżali do Maroka turyści, jako do jedynego kraju arabskiego, gdzie Żydzi i Arabowie nie mają ze sobą problemów, a dzielnica żydowska jest jedną z największych atrakcji Marrakeszu, zaś synagoga w pobliżu meczetu nikomu nie przeszkadza.

— Niestety na razie wszystko stanęło w miejscu — mówi Henri Abizker, właściciel biura touroperatora, wyspecjalizowanego w ściąganiu turystów z Izraela. Przyjazdy z tego kraju praktycznie zatrzymały się 7 października, czyli w dniu ataku Hamasu. — Ale damy sobie z tym radę. Tak samo, jak i ze skutkami trzęsienia ziemi — zapewnia Henri Abizker. Jego zdaniem, to wrześniowy kataklizm był groźniejszy. Bo mógł powstrzymać przyjazd wszystkich, nie tylko Żydów.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Maroko: Dużo więcej miejsc dla Polaków Na przyszły rok zapotrzebowanie na Maroko ze strony największych polskich touroperatorów jest tak duże, że prognozujemy zwiększenie puli miejsc przeznaczonych na polski rynek o około 50 procent – mówi dyrektor Marokańskiego Narodowego Biura Turystyki

Wielkie zaskoczenie

Nikomu nie przyszło wcześniej do głowy, że trzęsienie ziemi może nawiedzić Marrakesz. To miasto nie znajduje się na uskoku tektonicznym, a granica płyt afrykańskiej i euroazjatyckiej leży prawie tysiąc dalej na północ, w Cieśninie Gibraltarskiej. Ostatnie trzęsienie ziemi tak daleko na południu miało miejsce w Agadirze ponad 60 lat temu. Zginęło w nim 15 tys. osób. I nadal pozostają tam niezabudowane połacie gruntu.

Także pierwsze zdjęcia z Marakeszu po trzęsieniu ziemi były dramatyczne. Ale epicentrum było 70 km na południowy zachód, w górach Atlasu Wysokiego, gdzie zginęło około 3000 osób. Poważnie ucierpiały ośrodek narciarski Oukaïmeden, dziesiątki wiosek w Parku Narodowym Toubkal, miasteczko targowe Amizmiz i piękna górska dolina Ouirgane. — To był dla nas szczyt sezonu – mówi Zina Bencheikh, szefowa biura turystycznego Intrepid Travel na region Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. — Maroko jest naszym topowym kierunkiem, a w pobliżu Marrakeszu mieliśmy 650 klientów. Na szczęście nikomu z nich nic się nie stało — dodaje. Ucierpiały znane hotele — Kasbah Tamadot, Bab Ourika i Kasbah Toubkal. W tym ostatnim nadal trwa remont tarasu ze słynnym widokiem na góry. Ale kultowa Mamounia, najlepszy hotel w Afryce, pozostał nietknięty. W wioskach, położonych niedaleko miasta mieszkańcy z taką samą energią odgruzowywali swoje domy, jak i usuwali skały ze szlaków turystycznych. Bo wiedzieli, że na remonty domów najłatwiej zarobią turystyką.