Przedstawiciele GPW nie ukrywają, że projekt WATS jest dziś priorytetem giełdy, co znajduje odzwierciedlenie także w finansach. GPW spodziewa się podwyższonych nakładów inwestycyjnych w związku z przygotowaniami do startu nowej platformy. Do tego dojdą również wyższe inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz rozwój narzędzi cyfrowych. GPW już dziś sygnalizuje więc wyższe koszty.

– Jeśli chodzi o wydatki operacyjne, to będzie to rok, w którym nadal będziemy mieli sporo podwojonych kosztów. Należy się więc spodziewać, że pozostaną one podwyższone, tym bardziej że utrzymujemy infrastrukturę dla dwóch systemów transakcyjnych – wyjaśnia szef GPW. Z drugiej strony giełda wciąż szuka oszczędności.

– Staramy się zminimalizować koszty spółek niezwiązanych z naszą podstawową działalnością. Mamy nadzieję, że w szczególności od drugiego półrocza nie będziemy już widzieli istotnego negatywnego wpływu tych spółek na nasz rachunek wyników – podkreśla prezes GPW.

Dywidenda GPW i wyniki finansowe spółki po rekordowym 2025 roku

Plany GPW trafiają jednak na dobry okres dla spółki. Rekordowe obroty na rynku akcji wydatnie przyczyniły się do rekordowych wyników operatora w 2025 r. Firma zarobiła prawie 205 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o ponad 30 proc. Jej przychody wzrosły z kolei o blisko 19 proc., do niemal 552 mln zł.

– Nie jesteśmy zaskoczeni wynikami, jeśli uwzględnimy jednorazowe negatywne zdarzenia. Przedstawione założenia na ten rok są zgodne z naszym spojrzeniem na spółkę i oznaczają, że 2026 będzie rokiem przejściowym, w którym koszty operacyjne pozostaną podwyższone. Liczymy na to, że projekty niezwiązane z podstawową działalnością nie będą już obciążać wyników, a jednocześnie doceniamy silny wkład AMX (giełda w Armenii – red.) oraz rentowność inicjatywy GPW Tech. Perspektywa dywidendy jest zgodna z naszymi założeniami – wskazuje Mikołaj Lemańczyk, analityk BM mBanku. Sama GPW deklaruje gotowość kontynuacji polityki dywidendowej.