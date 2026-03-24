Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama
Reklama

Tonowanie nastrojów po wczorajszym rynkowym zwrocie. Na GPW wraca kolor czerwony

Spadki wracają na GPW. Godzina handlu wystarczyła, by WIG20 zaczął spadać 1 proc.

Publikacja: 24.03.2026 10:46

Foto: Radek Pasterski/Fotorzepa

Przemysław Tychmanowicz

Wczorajsza sesja na rynkach stała pod znakiem wielkiej zmienności. Początkowo WIG20 tracił nawet ponad 3 proc. Wystarczył jeden wpis Donalda Trumpa, w którym zasugerował on, że toczą się rozmowy z Iranem, a zapowiadany atak na irańską infrastrukturę energetyczną został odroczony na pięć, by na rynkach zapanowała euforia. Indeksy zaczęły odrabiać straty, a nasz główny wskaźnik zakończył dzień 0,6 proc. na plusie. Dzisiaj jednak inwestorzy korygują swoje nastawienie. Obawy o dalsze losy wojny wracają tym bardziej, że wczoraj strona irańska podkreśliła, że nie ma mowy o żadnych rozmowach z Amerykanami.

Dzisiaj więc w pierwszej części dnia na GPW przeważa kolor czerwony. WIG20 w pierwszej godzinie notowań tracił około 1 proc. W gronie największych spółek przed spadkami broni się jedynie Dino oraz Żabka, które o poranku były na plusie. Spadki notuje niemiecki DAX, który tracił o około 0,5 proc.

Czytaj więcej

Nagły zwrot po słowach Trumpa. Giełdy odrabiają straty
Giełda
Trump cofa decyzję, rynki eksplodują. Giełdy odbijają, ropa gwałtownie tanieje

Wzrosty dowieźli do końca wczoraj Amerykanie. S&P 500 urósł niemal 1,2 proc., a Nasdaq zyskał 1,4 proc. – Kluczowym pytaniem, które dziś zadaje sobie świat, jest to, czy wczorajszy zwrot akcji stanowi początek końca konfliktu, czy jedynie formę kupienia czasu. Należy mieć na uwadze, że w kierunku Bliskiego Wschodu niezmiennie zmierza piechota morska, składająca się z kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy – wskazuje Patryk Pyka z DI Xelion.

Dobre nastroje rynkowe widać było także na rynkach azjatyckich. Kospi zyskał ponad 2,7 proc., z kolei Nikkei225 urósł 1,4 proc. Hang Seng zyskał blisko 2,8 proc.

Reklama
Reklama

Ropa naftowa wraca do spadków

Patrząc szerzej po rynkach, widać znów drożejącą ropę naftową. Dzisiaj jej notowania idą prawie 3 proc. w górę i odmiana WTI znów jest powyżej 90 dol. za baryłkę. Niewielkie zmiany notuje złoto, którego wycena oscyluje przy poziomie 4400 dol. za uncję. Dolar wraca do umacniania się, co wpływa na notowania złotego, który dzisiaj o poranku znów tracił na wartości.

Pod względem makro wtorek stoi pod znakiem danych PMI. Wczorajsza sesja doskonale jednak pokazała, że dzisiaj kluczowym tematem jest wojna na Bliskim Wschodzie. Jedna informacja potrafi wywrócić rynki do góry nogami. Inwestorzy powinni o tym cały czas pamiętać.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nagły zwrot po słowach Trumpa. Giełdy odrabiają straty
Giełda
Trump cofa decyzję, rynki eksplodują. Giełdy odbijają, ropa gwałtownie tanieje
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Trump zmienia nastroje rynków. Ropa tanieje, giełdy odbijają
Giełda
Rynki eksplodowały po słowach Trumpa. Ropa tanieje, giełdy ostro w górę
Wyprzedaż na giełdach przyspiesza. WIG20 wymazał całą tegorocznną zwyżkę
Giełda
Wyprzedaż na giełdach przyspiesza. WIG20 wymazał całą tegorocznną zwyżkę
Niepewność geopolityczna pogłębia spadki na giełdach
Giełda
Niepewność geopolityczna pogłębia spadki na giełdach
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama