Masakra na giełdach w Azji. Trump podpala cłami rynki na całym świecie

Jak mocno mogą jeszcze tracić giełdy azjatyckie?

Traderzy spodziewają się, że indeks Hang Seng China Enterprises może do połowy tygodnia wejść w rynek „niedźwiedzia”. – Jeśli „drużyna narodowa” nie wkroczy, by kupować spadki, klocki domina mogą szybko zacząć się przewracać – twierdzi Stephen Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management, w notatce.

Wspomniana przez niego „drużyna narodowa” to grupa państwowych chińskich banków i funduszów, która kupuje akcje w okresach przeceny, by ustabilizować rynek.

Goldman Sachs obniżył w niedzielę swoją 12-miesięczną prognozę wzrostu dla chińskich akcji. Bank inwestycyjny obciął prognozę wzrostu dla indeksu MSCI China do 10 procent z 16 procent, a dla indeksu CSI 300 – zmniejszył do 17 procent z 19 procent. „Spodziewamy się, że zagrożenie cłami pozostanie obciążeniem dla rynków akcji APAC w drugim kwartale 2025 roku” – napisali natomiast Patrick Pan i Yue Tan, analitycy Daiwa Capital Markets.

– Wszystkie rozmowy, które przeprowadziłem z klientami, dotyczą bardziej tego, kiedy coś zaczniemy kupować, a nie tego, co sprzedamy. Mamy do czynienia na rynku ze sprzedażą z wykorzystaniem dźwigni finansowej, czyli z transakcjami, przy których niektórzy inwestorzy nie mają wyboru. Obawiam się o niektóre z tych prywatnych firm kredytowych, ponieważ ceny i spready kredytowe gwałtownie się wahają. Kluczowe w krótkim terminie jest to, czy Chiny zdecydują się na wprowadzenie dużego pakietu stymulacyjnego skierowanego do konsumentów. Szerszy rynek już wcześniej był drogi, zawsze musiało dojść do rozliczenia. Oto ono. Następnie przyjdą zmiany w wynikach finansowych – ocena John Milroy, doradca ds. zarządzania majątkiem w australijskiej firmie Ord Minnett.