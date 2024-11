Po kulinarne inspiracje sięgnęliśmy także do Korei Południowej. Modne stały się bulgogi czyli grillowane mięso. Serwis podaje też, że najwięcej zamówień złożono podczas meczu Polska-Holandia w trakcie Euro 2024. Innymi ważnymi okazjami do zamówienia jedzenia okazały się wieczór rozdania Oscarów oraz Dzień Kobiet.

Jak wynika z raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2024” firmy PMR Market Experts wartość rynku HoReCa w Polsce w 2024 r. wzrośnie o 8,4 proc. względem poprzedniego roku. Ten w ostatnim czasie znajdował się pod silnym wpływem rosnących cen, co skłaniało Polaków do ograniczania wydatków. Zdaniem analityków PMR jednymi z kluczowych obszarów, wokół których szukali oszczędności, było jedzenie poza domem czy zamawianie posiłków na dowóz. Aktualnie widać spadek deklaracji o ograniczaniu wydatków o 11 pkt. proc. w porównaniu do 2023 r., co jest korzystne dla rynku.

Śniadanie też od kuriera

Ulubionym śniadaniem w dostawie był tost z jajkiem i bekonem, zaś w porze obiadowej kotlet schabowy i rosół. Największy fan deserów mieszka na Dolnym Śląsku. W ciągu roku zamówił ich aż 508, w tym najczęściej bo 72 razy, naleśniki z serem.

– Nasz Raport Trendów to analiza milionów zamówień z całego kraju, dająca unikalny wgląd w gastronomiczne preferencje Polaków oraz pozwalająca dostrzec rodzące się trendy. Dane wzbogacamy międzynarodowymi i lokalnymi badaniami oraz komentarzami ekspertów, aby dostarczyć jak najciekawsze wnioski - mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl. - Polacy coraz częściej zamawiają przez Pyszne.pl zakupy spożywcze, a już w niedalekiej przyszłości będą to także kosmetyki, kwiaty, a nawet drobna elektronika – dodaje.