Dodatkowe wsparcie dla emerytów. ZUS wypłaca je co miesiąc, ale trzeba złożyć wniosek

Wielu seniorów nie wie o tym dodatku do emerytury, a może on zwiększyć świadczenie o prawie 300 złotych każdego miesiąca. By otrzymać ryczałt energetyczny trzeba jednak spełniać wymagane kryteria i złożyć odpowiedni wniosek.