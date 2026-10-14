Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  •  początkujących inwestorów
  • młodzież szkolną
  • studentów
  •  nauczycieli i edukatorów
  •  rodziców dzieci w wieku szkolnym
  •  wszystkich dorosłych chcących dbać o swoje zdrowie finansowe i bezpieczeństwo finansowe.

W tegorocznej agendzie Dnia Edukacji Finansowej m.in.:

  • prezentacja wyników badań nt. postaw oszczędnościowych i inwestycyjnych młodych Polaków oraz debata ekspercka
  • firesidechat nt. zmian w edukacji ekonomicznej w szkołach
  • panel dyskusyjny o zdrowiu i bezpieczeństwie finansowym
  • quiz wiedzy o inwestowaniu z nagrodami
  • prelekcja nt. OKI
  • moduł dla nauczycieli z warsztatem „Edukacja z kapitałem” (obowiązuje oddzielna rejestracja)
  • lekcje online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • Strefa Młodych w holu głównym Centrum Giełdowego – inspirujące prelekcje i gry planszowe
  • Spotkanie Studenckich Kół Naukowych (zamknięty dla zaproszonych Kół Naukowych program prelekcji oraz warsztatów)
  • stoiska informacyjne Partnerów wydarzenia w holu głównym Centrum Giełdowego

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja.

Kiedy: 27.10.2026

Gdzie: na żywo na GPW + transmisja online

Rejestracja: https://dzienedukacjifinansowej.pl/

To będzie jeden dzień, który będzie procentować przez całe Twoje życie!

Do zobaczenia! 

Organizator: Fundacja GPW

Współorganizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Patronat: Minister Edukacji, Ministerstwo Finansów, Rada Edukacji Finansowej, Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Wydarzenie jest realizowane w ramach kampanii World Investor Week.

Partnerami medialnymi są  „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”