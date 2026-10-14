Fundacja GPW oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zapraszają do udziału w 6. edycji Dnia Edukacji Finansowej!

Celem Dnia Edukacji Finansowej jest upowszechnianie wiedzy oraz wzrost kompetencji naszego społeczeństwa w zakresie edukacji z tego obszaru. Aby go osiągnąć, w programie wydarzenia znajdują się liczne prelekcje dotyczące zasad działania rynku kapitałowego, inwestowania na giełdzie, ale również zarządzania finansami osobistymi, kształtowania postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwa. Uwagę poświęcamy także zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, czy problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.

