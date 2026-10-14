Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
W tegorocznej agendzie Dnia Edukacji Finansowej m.in.:
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja.
Kiedy: 27.10.2026
Gdzie: na żywo na GPW + transmisja online
Rejestracja: https://dzienedukacjifinansowej.pl/
To będzie jeden dzień, który będzie procentować przez całe Twoje życie!
Do zobaczenia!
Organizator: Fundacja GPW
Współorganizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Patronat: Minister Edukacji, Ministerstwo Finansów, Rada Edukacji Finansowej, Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych
Wydarzenie jest realizowane w ramach kampanii World Investor Week.
Partnerami medialnymi są „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”
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