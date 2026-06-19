Konkurs „Wyobraź Sobie” od początku stawia na rozwój pomysłów filmowych i scenariuszy.

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Organizatorzy wychodzą z założenia, że dobra historia nie kończy się na pierwszej wersji treatmentu, lecz wymaga konsultacji, rozmowy i pracy z doświadczonymi twórcami. Dlatego finał konkursu to nie tylko rywalizacja o nagrody, ale także przestrzeń do zdobywania wiedzy, budowania relacji zawodowych i rozwijania projektów, które mają szansę trafić na ekran.

Konkurs „Wyobraź Sobie” i jego laureaci

O tym, że Konkurs „Wyobraź Sobie” jest czymś więcej niż jednorazowym wydarzeniem, świadczą losy projektów z poprzednich edycji. „Baśka, wio!” Moniki Zięby-Rybowskiej, finalistki ubiegłorocznej edycji, otrzymała w maju 2026 r. dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na produkcję filmu.

Projekty „Decyzja” Jędrzeja Bączyka oraz „Forma otwarta” Tomasza Jeziorskiego uzyskały wsparcie PISF na rozwój, a kolejne rozwijane są dziś we współpracy z uznanymi producentami i firmami produkcyjnymi. Podobną drogę przeszła także „Olbrzymka” Zuzanny Plisz, która po udziale w konkursie otrzymała dofinansowanie na development scenariuszowy. Dla wielu uczestników Konkurs „Wyobraź Sobie” staje się pierwszym krokiem od pomysłu do profesjonalnej produkcji filmowej.

Program Weekendu Specjalnego został przygotowany z myślą o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stają początkujący twórcy. Finaliści wezmą udział m.in. w rozmowie z Joanną Kotłowską z Cinema City poświęconej oczekiwaniom współczesnej widowni, wykładzie mec. Macieja Ślusarka dotyczącym ochrony praw do scenariusza oraz warsztatach pitchingowych prowadzonych przez Mirosława Oczkosia. Ważnym punktem programu będzie także rozmowa Ewy Puszczyńskiej i Anny Kępińskiej zatytułowana „Mam pomysł na film. I co dalej?”.

Konkurs „Wyobraź Sobie” i Polska Gildia Producentów

Drugiego dnia uczestnicy spotkają się podczas indywidualnych konsultacji z producentami związanymi z Polską Gildią Producentów. Wśród ekspertów znajdą się m.in. Ewa Puszczyńska, Piotr Dzięcioł, Natalia Grzegorzek, Anna Kępińska, Jan Kwieciński, Krzysztof Terej i Mariusz Włodarski. To właśnie te spotkania mają pomóc finalistom spojrzeć na swoje projekty z perspektywy osób, które na co dzień rozwijają i produkują filmy trafiające do kin oraz na najważniejsze festiwale filmowe.

Zwieńczeniem Weekendu Specjalnego będzie gala finałowa 20 czerwca, podczas której poznamy laureatów 5. edycji Konkursu „Wyobraź Sobie”. Jury w składzie Magdalena Boczarska, Katarzyna Janowska, Piotr Dzięcioł, Robert Bolesto i Mariusz Włodarski przyzna trzy nagrody główne o łącznej wartości 90 tys. zł.

Wręczone zostaną również nagrody partnerów: Stypendium Fundacji Rodziny Staraków, Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz wyróżnienie StoryLab.Pro.

Transmisję gali będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Konkursu „Wyobraź Sobie”.