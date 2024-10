Regulacje unijne kładą coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, także w rolnictwie. To słuszny kierunek z punktu widzenia tak potężnego gracza produkującego środki ochrony roślin, jakim jest BASF?

Tak, to słuszny kierunek. Zrównoważone rolnictwo, zrównoważona produkcja są bliskie naszej strategii. Staramy się robić wszystko z myślą o poszanowaniu środowiska i o tym, aby wspomóc rolników, społeczeństwo w transformacji energetyczno-klimatycznej. Kluczowe są przy tym innowacje i rola biznesu w poszukiwaniu zrównoważonych i bezpiecznych rozwiązań.

Jaka jest ta droga od regulacji do innowacji?

Poszukiwanie innowacji jest wpisane w DNA naszej organizacji. Jesteśmy firmą o profilu R&D, dlatego oferujemy nowe produkty i rozwiązania, tak aby zbliżać nas do zrównoważonego rolnictwa. Poszukiwanie innowacji idzie w stronę nowych substancji o profilu biologicznym czy chemicznym, w stronę nasion, które są bardziej odporne na stres, na zmieniające się warunki klimatyczne. Jak również w stronę środków owadobójczych, które będą chroniły rośliny i owoce przed takimi chorobami, jak szara pleśń. Ale to również rolnictwo precyzyjne, rozwiązania cyfrowe, które będą minimalizowały ilość użycia danej substancji. Innowacje mogą być kluczem do sukcesu, do transformacji energetyczno-klimatycznej.

Jak pogodzić te wydawałoby się sprzeczne założenia, czyli efektywność produkcji z jej zrównoważeniem?

Właśnie do tego dążymy za pomocą naszych rozwiązań i technologii, badając i mierząc w centrach kompetencji efektywność, tak by odpowiednia ilość danej substancji wystarczała do uodpornienia roślin na zmieniające się warunki klimatyczne czy choroby. Bierzemy pod uwagę trzy elementy zmierzające w kierunku zrównoważonej produkcji rolnej: efektywność środowiskową, społeczną i ekonomiczną.

Podczas EFNI sporo mówiono o prezydencji Polski w Radzie UE. Co pani firma widzi wśród jej priorytetów?

Podstawa to zachowanie konkurencyjności przemysłu unijnego i polskiego. Ale też wspieranie kreowania nowych technologii, bo są one odpowiedzią na regulacje i zmieniające się warunki. Warto zwrócić uwagę na ocenę skutków regulacji, która jest kluczowa dla tego, aby nie doprowadzić do przeregulowania i wyeliminowania produktów i technologii, które nas zbliżają do osiągnięcia celów klimatycznych, do redukcji emisji dwutlenku węgla. W rolnictwie kluczowe znaczenie mają działania regulacyjne, które dotyczą nowych technologii, chociażby nowych technik genomowych, czyli NGT.

