Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (22–24.04.2026) tematy te zostaną pokazane w szerokim kontekście – od mecenatu kultury i jego roli w budowaniu wartości, przez relacje między sektorem kreatywnym a biznesem, po znaczenie sportu i turystyki dla rozwoju gospodarczego.

Coraz większe znaczenie mają dziś doświadczenia, emocje i jakość życia – czynniki, które wpływają na decyzje inwestycyjne oraz atrakcyjność regionów. W tym kontekście kultura i sport stają się nie tylko obszarem aktywności społecznej, ale także narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej.

O tych zależnościach rozmawiać będą przedstawiciele instytucji publicznych, sektora kultury i biznesu, w tym m.in. Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Miłosz Bembinow, prezes ZAiKS, Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego, oraz Robert Korzeniowski, mistrz olimpijski i założyciel fundacji swojego imienia.

Europejski Kongres Gospodarczy pokazuje, że rozwój to dziś nie tylko infrastruktura i technologie, ale także wartości, doświadczenia i styl życia, które coraz częściej współtworzą nowoczesną gospodarkę.

