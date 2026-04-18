Patriot od lat uchodzi za fundament zachodniej obrony powietrznej. Póki co Polska ma już dwie takie baterie i czeka na sześć kolejnych w ramach drugiej fazy programu Wisła. Sporym problemem są jednak ogromne koszty, długie kolejki produkcyjne i ryzyko opóźnień. Z tego względu coraz częściej pojawia się pytanie, czym można uzupełnić albo częściowo zastąpić Patrioty. Okazuje się, że na rynku jest już kilka alternatyw.

Europejskie alternatywy dla Patriota

Jedną z najczęściej wymienianych alternatyw jest niemiecki IRIS-T SLM/SLX. System jest w stanie zwalczać cele powietrzne na odległości 40 km (SLM), a nawet na 80 km (SLX). Jest też wyraźnie tańszy od Patriota, ale nie zapewnia pełnej ochrony przed rakietami balistycznymi, więc bardziej wzmacnia obronę niż ją całkowicie zastępuje.

Kolejnym odpowiednikiem jest francusko–włoski SAMP/T NG, który jest w stanie zwalczać także rakiety balistyczne krótkiego zasięgu i jest dziś uznawany za najpoważniejszą europejską alternatywę. Portal WNP wspomina też o systemie MEADS produkowanym przez amerykańsko–niemiecko–włoskie konsorcjum. Był on projektowany jako następca Patriota w NATO, lecz finalnie nie został wdrożony na szeroką skalę. Jeszcze inną opcją jest system NASAMS. Jest to system średniego zasięgu, bardzo skuteczny przeciw dronom i samolotom. Nie zwalcza jednak rakiet balistycznych, więc nie jest w stanie w 100 proc. zastąpić Patriotów.

Korea, Japonia i ukraiński kierunek rozwoju

Uwagę zwraca również południowokoreański Cheongung II. To system średniego zasięgu i element niższej warstwy obrony, zdolny do zwalczania rakiet balistycznych. Znacznie dalej idzie rozwijany przez Japonię i USA Glide Phase Interceptor. Jest to system o większym stopniu zaawansowania niż Patriot, tworzony z myślą o przechwytywaniu pocisków hipersonicznych w fazie szybowania.

Osobnym kierunkiem jest plan Ukrainy, która chce zbudować własny system klasy Patriot. To projekt długoterminowy, ale może okazać się ciekawą alternatywą dla Polski.

Czytaj więcej: Jakie mamy alternatywy dla amerykańskich Patriotów? Jest kilka systemów